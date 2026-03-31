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【RVパーク設営密着】認定調査の合否は？ばもが明かす「1年前は必死だった」土地探しのリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングカーYouTuberのばもさんが、YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」にて、「RVパーク本気で作ってます！認定に向けた大事な1日」と題した動画を公開しました。動画では、栃木県鹿沼市に建設中のRVパーク予定地へ向かい、RVパーク認定に向けた事前調査に臨む1日に密着しています。



動画の冒頭、「道の駅どまんなか たぬま」を出発したばもさんは、RVパーク予定地への道中でここに至るまでの苦労を述懐。「ちょうど去年の今頃から、RVパークを栃木でやろうと思ってあちこち土地を見に行ったりしてました」と振り返り、「1年経ってこうして実際に工事も始まって、うまく行けばゴールデンウィークにオープンできるかもしれない」と期待を膨らませました。また、ドライブのお供として自らブレンドしたコーヒー「デイトリップブレンド」についても言及。「その日にコーヒーを飲んだ瞬間、旅に出れるような味わい」と、酸味の少ない爽やかな風味を紹介する場面も収められています。



現地に到着すると、トイレなどが入るプレハブが設置され、レイアウトが見えてきた敷地を案内。「一番狭くても6メートル×6メートル」という全5サイトの構成を披露し、最も広い5番サイトについては「超大型トレーラーでもいけます」と太鼓判を押しています。大型車で訪れる際の入りやすいアクセスルートについても、近隣のスマートインターチェンジからの道順を具体的にアドバイスしました。



その後、Zoomでの認定調査を終えたばもさんは、「オッケーということでなりました！」と、無事に事前確認を通過したことを報告。今後はプレハブの内寸を測り、必要な施設やレイアウトをじっくり考えると語っています。キャンピングカー愛好家の視点が詰まったRVパークの完成に向け、着々と準備が進む様子は、多くの車中泊ファンの期待を高めてくれそうです。