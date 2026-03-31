氷川きよし、温泉を満喫 入浴ショットで美しさ全開！
歌手の氷川きよしが、30日にInstagramを更新。プライベートでの入浴ショットを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】氷川きよし、話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
SNSにて公開している水着姿やショートパンツ姿などの近影に「どんどん美しくなってる」「スタイル抜群」「美脚」と注目が集まっている氷川。昨年は、小室哲哉との初のコラボ楽曲「Party of Monsters」（アニメ『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』EDテーマ）が話題に。
今回の投稿ではタレントの彦摩呂との温泉旅を報告。複数公開されている写真には、入浴ショットや旅先で焼肉を味わう姿を収めた。投稿の中で氷川は「心身ともにパワーチャージフルMAX」とコメントしている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）
【写真】氷川きよし、話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
SNSにて公開している水着姿やショートパンツ姿などの近影に「どんどん美しくなってる」「スタイル抜群」「美脚」と注目が集まっている氷川。昨年は、小室哲哉との初のコラボ楽曲「Party of Monsters」（アニメ『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』EDテーマ）が話題に。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）