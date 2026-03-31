犬が『上目遣い』をする心理５選

愛犬が上目遣いでじっと見つめてくることはありませんか。ここでは、犬が上目遣いをする心理を紹介します。なぜ上目遣いでじっと見てくるのか、何を考えているのかを深掘りしていきましょう。

1.甘えたい

犬は甘えたいとき、近くにやってきてじっと飼い主を上目遣いで見つめることがあります。目の前にやってきて、隣にやってきて、時には膝の上に乗って上目遣いで見つめてくることもあるかもしれません。

甘えたいときは、上目遣いの他にも膝の上に乗る、体を密着させる、前足で合図を送るなど、他のサインを見せていることも多いです。これらのサインを総合して判断し、「甘えたいんだな」と察してあげましょう。

2.不安なことがある

不安なことがあるとき、犬は背中を丸めるような格好になることが多くあります。背中を丸めるような姿勢で視線を送ると、自然に上目遣いになる犬も多いでしょう。

不安なときは、上目遣いをしながら背中を丸めていたり、体を密着させてきたり、耳が少し後ろに下がる（ペタンと伏せる）など、不安サインが至る所に現れています。不安の原因を探り、落ち着かせてあげましょう。

3.期待している

「おやつかな？」「もしかして、お散歩？」といった期待を抱いていると、犬は上目遣いで飼い主を見つめることがあります。

どこか「見ていませんよ」という雰囲気を醸し出しつつ、上目遣いで飼い主の様子を観察していたり、時折チラチラと視線を送ってくる犬もいるでしょう。

4.相手に恐怖を感じている

飼い主に叱られている最中など、相手に不安や恐怖を感じている時も上目遣いになります。これは、恐怖心から背中が丸まっているため、その状態で相手の様子を探ろうとすると、必然的に上目遣いになってしまうのです。

叱られている最中に上目遣いに見つめられると、「反省しているのかな」と思う飼い主さんもいるでしょう。実際、この反応は犬自身が怒られていることを理解しているがために起こる反応ですが、「怖いよ」「早く終わりにしてほしいな」という気持ちが表れていると思われます。

5.気づいてほしいことがある

気づいてほしいことがある時も、「まだかな」という気持ちから飼い主を見つめることがあります。この時、首を傾げたり伏せた状態で飼い主の様子を観察しているため、上目遣いになりがちです。

例えば、「そろそろ散歩の時間だけど、飼い主さん忘れていないかな」とか「そろそろお腹が空いたよ」といった時に、上目遣いで飼い主を見つめることがあります。

犬がじっと見つめてきたときの注意点

犬がじっと見つめてきたときは、状況に応じて愛犬の要望に応えてあげるのが良いでしょう。

ただし、あまりにも甘えたがりが強かったり寂しがりな性質が強く、分離不安が疑われる状態であれば、毎回「甘えたい」要求に応えるのではなく、ランダムで応えてあげるなど、適切な距離感を保つ意識が必要です。

また、上目遣いで見つめながら体を小刻みに震わせていたり、ぐったりとした様子を見せている場合は、体調不良の可能性が疑われます。他にも普段と違う様子がみられる場合は、念の為、かかりつけの動物病院を受診しましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が上目遣いをするときは、状況や様子によってさまざまな心理が考えられます。愛犬がどのような気持ちで上目遣いしているのか見極め、それぞれに適した対応で安心させてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)