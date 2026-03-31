森永製菓より発売されている、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した「パックンチョ」

「パックンチョ」から、原作デビュー100周年を迎える「プーさんと仲間たち」デザインの「パックンチョ」が発売されます☆

森永製菓「パックンチョ」ディズニー『くまのプーさん』パッケージ

価格：オープン価格

価格：2026年4月下旬より順次

お子さんに好まれるビスケットを開発すべく試行錯誤を重ねた末に誕生した、森永製菓の「パックンチョ」

丸くて一口サイズのビスケットにチョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターをプリントすることを思いつき、「パックンチョ」が生まれました。

そんな「パックンチョ」から、原作デビュー100周年を迎える『くまのプーさん』から「プーさんと仲間たち」デザインが登場。

お菓子の表面のプリントも期間限定で「プーさんと仲間たち」の絵柄になっており、全72種類で好きなキャラクターを探して楽しめるお菓子です☆

パックンチョ＜チョコ＞

種類：全4種

チョコの香りや味わいをビスケットの香ばしさと一緒に楽しめる「パックンチョ＜チョコ＞」

パッケージは頬杖をつく「くまのプーさん」や「ピグレット」とハグする姿、元気いっぱいな「ティガー」のほか「くまのプーさん」「ピグレット」「イーヨー」の全4種が展開されます。

パックンチョ＜イチゴ＞

種類：全4種

イチゴの香りや味わいをビスケットの香ばしさと一緒に楽しめる「パックンチョ＜イチゴ＞」

ハチを見つめる「くまのプーさん」や「ティガー」と肩を組む姿、両手を広げる「ピグレット」、仲睦まじい「くまのプーさん」「イーヨー」「ティガー」の姿がプリントされています。

パッケージ裏面は切り取ってコレクションできる絵本カード付

種類：チョコ4種類、イチゴ4種類、全8種類

「パックンチョ＜チョコ＞」と「パックンチョ＜イチゴ＞」のパッケージ裏面には、切り取ってコレクションできる絵本カード付き。

”100エーカーの森”での思い出深いシーンがそれぞれ落とし込まれています。

パックンチョ＜チョコ＞大袋

お友だちと分けるのにぴったりな、個包装タイプの「パックンチョ＜チョコ＞」

パッケージには遠くを見つめる「くまのプーさん」と「ティガー」、風船に乗って空を飛ぶ「ピグレット」、三日月の上ですやすや眠る「イーヨー」が描かれています。

パックンチョおやつパック

おでかけに便利な小袋4連タイプの「パックンチョ」にも『くまのプーさん』デザインがラインナップ。

チョコ味、イチゴ味それぞれ2袋ずつセットになっています。

リトルパックンチョ＜チョコ＞

持ち運びが便利な食べきりサイズの「リトルパックンチョ＜チョコ＞」

「くまのプーさん」たちのかわいいアートが使用されています。

ピグレットが描いたプーさんの絵がレア柄として登場

お菓子の表面にプリントされた「プーさんと仲間たち」の絵柄は全部で72種類。

レア柄として「ピグレット」が描いた「くまのプーさん」の絵が封入されているかもしれません☆

『くまのプーさん』原作デビュー100周年を記念して発売される「 プーさんと仲間たち」デザインの「パックンチョ」

2026年4月下旬より順次販売される、森永製菓「パックンチョ」ディズニー『くまのプーさん』パッケージの紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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