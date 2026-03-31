31日11時現在の日経平均株価は前日比35.88円（0.07％）高の5万1921.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1181、値下がりは352、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を32.89円押し上げている。次いでリクルート <6098>が29.78円、信越化 <4063>が19.22円、ＫＤＤＩ <9433>が15.64円、東京海上 <8766>が13.49円と続く。



マイナス寄与度は84.23円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、フジクラ <5803>が52.95円、アドテスト <6857>が37.44円、ＳＢＧ <9984>が36.1円、三菱商 <8058>が23.16円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は保険で、以下、サービス、繊維、証券・商品と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、卸売が並んでいる。



※11時0分6秒時点



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