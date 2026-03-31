94歳の祖母が口にする「老後のために貯めている」という言葉。堅実な心がけにも聞こえますが、その年齢で語られる「未来への備え」には、拭いきれない矛盾と違和感が漂います。人生の最終盤を迎え、いままさに支えが必要なはずの時期に、エアコン代さえ惜しんで「いつか来る日のため」に資産を封印し続ける――。そんな資産管理の本当のリスクとは？ 本記事では、佐藤家（仮名）の事例とともに、適切な資産の流動化についてFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

「老後のために貯めている」94歳祖母に覚えた違和感

都内で働く会社員の佐藤翔太さん（仮名／24歳）。大学進学を機に地方を離れ、そのまま東京で就職しました。普段は忙しく地元に帰る機会も少ないのですが、年に数回は帰省しています。

翔太さんには94歳になる祖母・ハルさん（仮名）がいます。ハルさんは翔太さんの実家のすぐ近くで祖父が亡くなって以来一人暮らし。年金月15万円ほどで、質素な生活を続けていました。古い家で、夏も冬もエアコンを極力使わず、「もったいない」が口癖だったのです。

そんな祖母がある日、こんなことを口にしました。

「老後のために、ちゃんと貯めているから、私が死んだらお前たちにあげるからね」

そういって祖母は、亡き祖父が使っていた書斎へと翔太さんを案内します。そこは長年ほとんど手がつけられていない部屋で、祖父の古い本棚や机がそのまま残されており、部屋の隅には、ひときわ存在感のある古びた金庫が置かれていました。

祖母は慣れた手つきで金庫を開けると、中からいくつもの封筒を取り出し、「これだよ、ちゃんと貯めてあるの」そういって翔太さんに差し出します。

封筒の中にあった「時代の止まったお金」

封筒の中に入っていたのは一万円札でしたが、どこか違和感が……。

「……あれ？」

よく見ると、そこに描かれていたのは福沢諭吉でも渋沢栄一でもありませんでした。

「聖徳太子……？」

翔太さんが目にしたのは、すでに流通していない旧札だったのです。祖母はそれを誇らしげに見せながらいいました。

「おじいちゃんが、ずっと貯めていたのよ」

さらに金庫の中を見て、翔太さんは言葉を失います。同じような封筒が、整然と並んでいたのです。一つ一つの封筒には「100万円」と書かれており、その数はざっと20個。つまり、2,000万円相当の現金が保管されていました。

聖徳太子の一万円札は、1984年11月に福沢諭吉のデザインへと変更されています。つまり、この現金は少なくとも昭和の時代から金庫に眠り続けていたことになります。祖父は長年かけてこのお金を貯め、約40年もの間それを使わずに守り続けてきたようです。

帰宅後、この話を父に伝えると、家族は一様に驚き、そして呆然としました。

「94歳で老後に備えてって……」

日ごろの質素な暮らし、そして祖父が要介護状態になったときも寝たきりに近い状態まで自宅で介護していたため、きっとお金の余裕がないのだろうと思っていました。ところが、約40年ものあいだ、使うべきときに使わなかったお金を金庫に眠らせていたことがわかり、呆れかえったのです。

タンス預金が引き起こす“見えないリスク”

高齢者が多額の現金を自宅に保管している「タンス預金」で多額の現金が見つかることは決して珍しい話ではありません。しかし、この行為には複数のリスクが潜んでいます。

まず、盗難や火災といった物理的なリスクです。金融機関に預けていない現金は、万が一の災害や犯罪によって一瞬で失われる可能性があります。

また、見逃されがちなのが「価値の目減り」です。聖徳太子の一万円札が使われていた時代、大卒初任給は約14万円前後です。しかし、現在では20万円超え程度が一般的な水準で、物価も上昇しています。物価が上がると「いまと同じ金額で将来ものを買えなくなる」というお金の価値が下がる「インフレリスク」があります。

さらに今回のケースでは、この現金は、祖父の相続時に「存在しなかったもの」として扱われていたと考えられるでしょう。もしそうであれば、本来は相続財産として申告されるべきものであり、ほかの相続人との遺産分割協議をやり直す必要があるかもしれませんし、税務上のリスクもあります。

なんの資産がいくらあるのか見える化し、預金、投資信託や債券、生命保険等、それぞれの目的に応じ「お金の置き場所」を考えて適した金融資産を活用することが重要です。

お金は「使うためにあるもの」

日本銀行の資金循環統計によると、日本の家計が保有する金融資産のうち、現金・預金の割合は50％を超えており、他国と比較しても高い水準にあります。特に高齢世帯では、現金を自宅で保管するケースも少なくありません。

自宅においてあるといつでも使うことができ、安心なようにも思えますが、お金の価値を失ってしまったり、本来使うべきタイミングで使えなくなってしまったりしがちです。お金は「使うためにあるもの」ですので、「誰のために、なんのために残すのか」その目的を見失わず、適切に管理・活用していくことが重要でしょう。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー