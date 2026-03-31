「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）

大会本部は近畿勢同士が激突する決勝は、予定通り１２時３０分プレーボールで進める方向と発表した。

甲子園球場がある兵庫県西宮市は未明から大粒の雨が降り注いだ。夕方までは雨予報となっており、試合開催が危ぶまれていた中、大会本部は午前８時過ぎに予定通り準備を進めていくことを発表した。

１０年ぶりのセンバツ制覇を目指す智弁学園・小坂監督は、前日練習で大阪桐蔭について「全てのことにおいて隙がない」と相手の印象を語った。智弁学園も直近３試合連続で逆転勝ちするなど強さを見せてきた。「決勝と思わず、５番目の相手が大阪桐蔭という気持ちで」と平常心で臨む。

ここまでチームを引っ張ってきたのがエースの杉本真滉投手（３年）だ。全４試合に登板し、１完封を含む３完投。指揮官は「普段通り自分らしさを出してやってほしい」と最後のマウンドも左腕に託す意向を示した。

甲子園通算１０度目の優勝を目指す大阪桐蔭は、背番号１０の２年生左腕・川本がカギを握る。甲子園では初戦に１５０球の完封勝利を挙げ、以降も２試合に登板して防御率０・６０と抜群の安定感を誇ってきた。西谷監督は前日練習で決勝の先発について「投手コーチと相談して考えたい」と言葉を濁したが、川本は「ストレートで相手を圧倒できたら」と登板へ意気込んでいた。