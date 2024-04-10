◇インターリーグ ホワイトソックス7―9ブルワーズ（2026年3月29日 ミルウォーキー）

本当に野球の神様が降臨したかのように、神懸かっていた。ホワイトソックス・村上が日本選手初のメジャーデビューからの3戦連続本塁打を叩き込んだ。2回2死、フルカウントから同じ新人右腕・スプロートの膝元へのカットボールをすくい上げた。打球はジャンプした右翼手のグラブをかすめ、フェンス上部で高く跳ねて後方へ消えた。

「ちょっと詰まり気味だった。何とか入ってくれという思いで走った。凄くうれしい」。 並んでいた06年城島健司（マリナーズ）の2試合連発を抜き、デビュー3戦連発は大リーグでも史上4人目。「そういう記録があるのは知らなかった」と目尻を下げた。現地実況も「ジャパニーズ、センセーショナル！」と興奮を隠せなかった。昨季までDeNAでプレーした同僚のケイは「日本で2年見てきたから驚きはないよ。予想通りだね」と頼もしそうに誇った。

これで同日アーチのブルージェイズ・岡本と並び日米通算249本目で、節目に王手。「課題を克服して、レベルアップにつなげられるようにしたい。努力します」と表情は緩めない。アーチだけでなく1打席目は3試合連続で四球を選び、3戦4四球。ストライクゾーンをしっかり体に落とし込み、打席での結果につなげている。

一方で3年連続で100敗以上し、2年連続地区最下位中のチームは開幕3連敗。それでも26歳のルーキーは「勝つというのは難しい。日本でもそう。いい時も悪い時も、常に準備して頑張っていきたい」。再建中の球団を引っ張る自覚と責任感がにじむ。30日（日本時間31日）の敵地マーリンズ戦で、16年にストーリー（ロッキーズ、現レッドソックス）が樹立したデビュー4戦連発のメジャー記録に挑戦する。

≪デビューからの連続本塁打記録は4試合連発≫大リーグでのデビューからの連続本塁打記録はストーリーの4試合連発。3試合連発は村上の他に今季デビューしたガーディアンズ・デローター（継続中）、19年カイル・ルイス（マリナーズ）がいる。NPBで日本人新人のデビューから3試合連発はなく、2試合連発は24年のDeNA・度会、17年のDeNA・細川（現中日）、81年の西武・石毛宏典らがいる。外国人選手では16年の中日・ビシエド（現DeNA）や13年広島・キラらがデビューから3戦連発している。