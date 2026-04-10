宮崎県庁宮崎県は10日、都城市の養豚場で豚熱（CSF）の感染が確認されたと発表した。飼育する約5500頭の殺処分を始めた。県内では昨年4月以降、野生イノシシの感染が相次いで確認されていた。県によると、養豚場から今月8日、下痢をしていたり、死んだりした豚がいると連絡があった。宮崎家畜保健衛生所が9日にPCR検査で陽性を確認。国の検査機関が10日に遺伝子解析を行い、豚熱と確定した。