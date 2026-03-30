イーストのポストシーズン出場10チームが決定…ピストンズとセルティックスがPO出場権獲得

NBAの2025－26レギュラーシーズンは、3月30日（現地時間29日、日付は以下同）を終えて残り約2週間となった。

イースタン・カンファレンスでは、この日を終えてケイド・カニングハム（左の肺気胸のため現在は離脱中）が率いるデトロイト・ピストンズ、ジェイレン・ブラウンとジェイソン・テイタムを擁するボストン・セルティックスの2チームが「NBAプレーオフ2026」出場を決めている。

その一方、3位のニューヨーク・ニックスから10位にいるシャーロット・ホーネッツの8チームが、プレーオフ進出をかけた熾烈な順位争いを展開。6位以内で終えれば、プレーオフへストレートインできるが、7位以下になると一発勝負のプレーインで勝ち切って、プレーオフ出場権を勝ち取る必要があるだけに必見だ。

なかでも、5位のトロント・ラプターズから10位のホーネッツまでの6チームが3.5ゲーム差でひしめき合っており、1試合ごとの勝敗で順位が変動する可能性を大いに秘めている。

2025－26レギュラーシーズンにおける、3月30日終了時点のイースト順位表は下記のとおり。ウェスタン・カンファレンスと同様に、イーストでも11位から15位にいる5チームが、すでにポストシーズン進出の可能性が消滅している。なお、プレーインは4月15日から18日にかけて開催され、同19日にプレーオフが幕を開ける。



※%=パーセント、★=プレーオフ進出決定、×=ポストシーズン出場の可能性が消滅

◆■イースタン・カンファレンス最新版順位表

１位 デトロイト・ピストンズ★（54勝20敗／勝率73.0%）



２位 ボストン・セルティックス★（50勝24敗／勝率67.6%）



３位 ニューヨーク・ニックス（48勝27敗／勝率64.0%）



４位 クリーブランド・キャバリアーズ（46勝28敗／勝率62.2%）



５位 トロント・ラプターズ（42勝32敗／勝率56.8%）



６位 アトランタ・ホークス（42勝33敗／勝率56.0%）



７位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ（41勝33敗／勝率55.4%）



８位 オーランド・マジック（39勝35敗／勝率52.7%）



９位 マイアミ・ヒート（39勝36敗／勝率52.0%）



10位 シャーロット・ホーネッツ（39勝36敗／勝率52.0%）



11位 ミルウォーキー・バックス×（29勝45敗／勝率39.2%）



12位 シカゴ・ブルズ×（29勝45敗／勝率39.2%）



13位 ブルックリン・ネッツ×（18勝57敗／勝率24.0%）



14位 ワシントン・ウィザーズ×（17勝57敗／勝率23.0%）



15位 インディアナ・ペイサーズ×（17勝58敗／勝率22.7%）

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