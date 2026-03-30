この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【暴落上等】今買うべき株はコレ！配当金+楽天銀行がお小遣い 1株ポイ活で人生を変えろ」を公開した。動画では、株価が下落している局面でも着実に利益を生み出す「1株ポイ活」の仕組みと具体的な実践方法について解説している。

ネコ山氏はまず、楽天銀行の「株式配当金受取プログラム」に着目する。これは配当金の受け取り1件につき10円がもらえる常設プログラムである。この仕組みを活用し、株価が数十円の安い銘柄を1株ずつ多数購入するのが「1株ポイ活」の全貌だ。ネコ山氏自身も441銘柄を保有し、「ただ値上がりを待つだけでなく、毎月楽天銀行がお金をくれる」とその魅力を語った。

実践手順として、株価スクリーニング機能で500円以下の安い株を探し、売買手数料が無料のSBI証券で購入することを推奨している。そして、配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」に変更し、楽天銀行を振込先に指定する。ただし、この設定を行うとNISA口座で購入した日本株の配当金も課税対象になってしまうため、「NISAで日本の個別株やETFを買っている人はできない」と強い注意を促した。

さらにネコ山氏は、配当金が少額（10円以下など）の場合、計算上の所得税や住民税が切り捨てられ、実質的に税負担が極めて軽くなるというメリットも解説。一方で、保有銘柄数に比例して、決算期には数百もの企業から大量の書類が届く「郵便爆弾」のデメリットがあることも明かした。

少額から始められて着実にリターンを得られる「1株ポイ活」は、手軽に実践できる新たな資産形成のアプローチとして、多くの投資初心者に気づきを与える内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:36

楽天銀行の「株式配当金受取プログラム」とは
03:56

「1株ポイ活」の具体的な始め方と証券会社の選び方
06:21

少額配当ならではの節税効果と「郵便爆弾」の注意点
08:27

楽天証券での楽天キャッシュ積立に関するお悩み回答

関連記事

株価下落時こそポイ活の出番！投資信託の即売りと外貨積立キャンペーンを活用して資産形成を加速させる新視点

株価下落時こそポイ活の出番！投資信託の即売りと外貨積立キャンペーンを活用して資産形成を加速させる新視点

 【ポイ活速報】手数料無料で4000P獲得！楽天カードあとリボキャンペーン攻略法

【ポイ活速報】手数料無料で4000P獲得！楽天カードあとリボキャンペーン攻略法

 【速報】無条件で1.5%還元！第一生命NEOBANKから新デビットカードが登場

【速報】無条件で1.5%還元！第一生命NEOBANKから新デビットカードが登場
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコ山 ポイ活と投資_icon

ネコ山 ポイ活と投資

YouTube チャンネル登録者数 2.69万人 541 本の動画
?ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube