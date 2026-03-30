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最強のポイ活は「1株投資」だった。配当金と楽天銀行のプログラムで少額から利益を生み出す方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【暴落上等】今買うべき株はコレ！配当金+楽天銀行がお小遣い 1株ポイ活で人生を変えろ」を公開した。動画では、株価が下落している局面でも着実に利益を生み出す「1株ポイ活」の仕組みと具体的な実践方法について解説している。



ネコ山氏はまず、楽天銀行の「株式配当金受取プログラム」に着目する。これは配当金の受け取り1件につき10円がもらえる常設プログラムである。この仕組みを活用し、株価が数十円の安い銘柄を1株ずつ多数購入するのが「1株ポイ活」の全貌だ。ネコ山氏自身も441銘柄を保有し、「ただ値上がりを待つだけでなく、毎月楽天銀行がお金をくれる」とその魅力を語った。



実践手順として、株価スクリーニング機能で500円以下の安い株を探し、売買手数料が無料のSBI証券で購入することを推奨している。そして、配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」に変更し、楽天銀行を振込先に指定する。ただし、この設定を行うとNISA口座で購入した日本株の配当金も課税対象になってしまうため、「NISAで日本の個別株やETFを買っている人はできない」と強い注意を促した。



さらにネコ山氏は、配当金が少額（10円以下など）の場合、計算上の所得税や住民税が切り捨てられ、実質的に税負担が極めて軽くなるというメリットも解説。一方で、保有銘柄数に比例して、決算期には数百もの企業から大量の書類が届く「郵便爆弾」のデメリットがあることも明かした。



少額から始められて着実にリターンを得られる「1株ポイ活」は、手軽に実践できる新たな資産形成のアプローチとして、多くの投資初心者に気づきを与える内容となっている。