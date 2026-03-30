カローラの特別仕様車が登場？

トヨタの主力モデルである「カローラ」において、新たな展開が近づいているようです。販売店ではどのような状況となっているのでしょうか。

カローラは1966年に初代モデルが登場したトヨタを代表するモデルのひとつです。「地球人の幸福と福祉のため」というコンセプトのもと開発され、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」を軸に、多くのユーザーの支持を得てきました。

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その結果、世界150以上の国と地域で販売されるグローバルモデルへと成長し、現在では累計販売台数4750万台を超えるロングセラーカーとなっています。

セダンを中心に、ワゴンの「カローラツーリング」、ハッチバックの「カローラスポーツ」、SUVの「カローラクロス」など多彩なラインナップが用意されている点も特徴です。

現行モデルは12代目にあたり、セダンタイプは2019年9月にフルモデルチェンジを受けて投入されました。

12代目ではTNGAプラットフォームが採用され、低重心でスポーティなスタイリングと走りの質が高められています。

日本専用のボディ設計により取り回しのしやすさにも配慮されており、日常使いでの扱いやすさと走行性能の両立が図られています。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mmです。

外観は大型のロアグリルとワイド感を強調した造形が特徴で、LEDヘッドランプを組み合わせたフロントフェイスが採用されています。

内装では薄型でワイドなインストルメントパネルにより開放感が高められ、質感にも配慮された仕上がりとなっています。

パワートレインは登場当初、1.8リッターハイブリッドと1.8リッターガソリン、さらに1.2リッターターボエンジンが設定され、駆動方式は2WDとハイブリッド車には電気式4WDのE-Fourが用意されています。燃費はハイブリッド車でWLTCモード30.2km／Lです。

安全面では「Toyota Safety Sense」が全車標準装備とされ、自転車や夜間の歩行者検知などに対応しています。

直近では2025年5月に一部改良が実施されました。この改良ではパワートレインが1.8リッターハイブリッドに集約されたほか、装備の充実が図られ、ステアリングヒーターの標準化や安全機能の強化、コネクティッド機能の向上などが行われています。

さらに現在、販売店では特別仕様車の動きもあるとされています。関東圏の販売店担当者は次のように話しました。

「正式な発表はまだされていませんが、3月28日よりカローラの60周年記念特別仕様車の予約が開始されています。また、今回の特別仕様車はカローラの一部改良と共に登場する予定です。

ボディカラーでは新登場の黒が採用されていて、エクステリアのところどころに黒があしらわれています。たとえば、フロントバンパーがボディの黒と同色であったり、ホイールがブラックとなっています。

また、60周年アニバーサリーのバッジが車のどこかに配置される予定です。インテリアでもシートの配色がミッドグレー合皮となっています.

5月中旬頃から正式にカタログを見られるようになると予定されています」

60周年記念特別仕様車の価格（消費税込、以下同）は2WDは320万円付近、4WDは340万円付近を予定しているようです。

長年にわたり進化を続けてきたカローラですが、今回の特別仕様車によってさらなる注目が集まりそうです。

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（3月30日 20時50分）

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