前回の2022W杯カタール大会を制したアルゼンチン代表では、絶対のエースであるリオネル・メッシを支える優秀な副官がいた。長らくメッシと戦ってきたアンヘル・ディ・マリアだ。



ディ・マリアの存在もアルゼンチンの優勝に欠かせないものだったが、そのディ・マリアはすでに代表を離れた。メッシが2026W杯に出場するかもまだ正式には決まっていないため、アルゼンチンは連覇へ新たな攻撃の形を模索していかなければならない。





Gol de Nico Paz con Argentina. pic.twitter.com/MnUd8WWHiK — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) March 28, 2026

頼もしいのは、イタリア・セリエAのFCコモで躍動するMFニコ・パスのブレイクだ。アルゼンチンは28日にモーリタニア代表と親善試合を戦い、2-1で勝利。結果は渋いものだったが、ニコ・パスは直接フリーキックから代表初ゴールを奪っている。ゴール以外のプレイも印象的で、アルゼンチンにとっては大きな収穫と言える。タイプは異なるが、仏『Foot Mercato』はニコ・パスがディ・マリアの後継者候補になると取り上げている。メッシ、フリアン・アルバレス、ラウタロ・マルティネスなど、前線のスター選手たちをサポートしていく存在としては理想的か。同じ若手ではフランコ・マスタントゥオーノも楽しみな存在だが、マスタントゥオーノは所属するレアル・マドリードで出番を増やせていない。FCコモで躍動しているニコ・パスが現時点では一歩リードで、2026W杯でも重要な存在となりそうだ。