ＢＴＳのＶが２９日、歌手・チョン・ジェヒョンのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「妖精ジェヒョン」に出演し、歌手を夢見たきっかけやデビュー当時を振り返った。

Ｖは「子どものころ、バラエティー番組で流行した踊りをやると大人たちが拍手をしながら『かわいい』と言ってくれて、それがうれしかった」「そこから舞台に立ちたいと思うようになった」と回想。その夢を決定的にしたのが、祖母の言葉だったといい「（小中時代を過ごした）居昌（コチャン）の横断幕に（同郷の）俳優・カン・ドンウォンさんが写っていて、祖母がそれを指さして僕に『ああいう人になるんだよ』と言ったので、そうなろうと思った」と明かした。

また「後で知ったが、父も芸能界を夢見ていた」と言い「タレントになりたくて、（放送局の）ＭＢＣでフロアディレクターとして働いてチャンスを伺っていたけど、夢がかなわなかった。で、僕は夢がかなったケース」と言い、ジェヒョンを笑わせた。

デビュー当時、初めて行ったファンミーティングには「３０人も来なかった。でもメンバー数よりは多かったので、幸せだった」「僕たちを見に、わざわざ来てくれたことが感動だった」と無名時代のエピソードを語った。そして「僕たちが７人でＢＴＳを作ったのではなく、ファンの皆さんが広報をすごく頑張ってＢＴＳを作ってくれた。その大切なチャンスをもらって、ステージに立たせてもらっている」と強調し「その期待に応えたいという思いがある」とファンへ感謝の思いを伝えていた。