乃木坂46・川崎桜、名門大学を卒業 袴姿の記念ショット添え“今後の活動”への意気込みつづる「これからは…」
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が29日、自身のインスタグラムを更新。「私事ではありますが、先日、立教大学文学部英米文学科を卒業いたしました」と報告し、袴姿で決めた“卒業ショット”を公開した。
【写真】美しく咲き誇る桜をバックに…袴姿で晴れやかな笑顔を見せる川崎桜 ※3枚目〜
川崎は「沢山の方に支えていただき、無事にこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます」と感謝いっぱいにつづり、9枚の写真をアップ。
「立教大学学位授与式」の看板横で花束を抱えたショットや美しく咲き誇る桜をバックに撮影した記念ショットで、川崎は晴れやかな笑顔を見せている。
投稿では「学業とグループ活動の両立は、想像以上に大変なことも多く、悩むことも沢山ありましたが、最後までやりきることができた経験は、自分にとって大きな自信になりました」と振り返るとともに、「これからはこの経験を大切にしながら、グループ活動でも成長した姿をお見せできるよう、より一層頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします！」と新たな決意を記していた。
【写真】美しく咲き誇る桜をバックに…袴姿で晴れやかな笑顔を見せる川崎桜 ※3枚目〜
川崎は「沢山の方に支えていただき、無事にこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます」と感謝いっぱいにつづり、9枚の写真をアップ。
「立教大学学位授与式」の看板横で花束を抱えたショットや美しく咲き誇る桜をバックに撮影した記念ショットで、川崎は晴れやかな笑顔を見せている。