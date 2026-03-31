【神フェア】ファミマの「増量キャンペーン」が最強すぎる。元祖が仕掛ける2週目の6商品を徹底分析
3月31日（火）より、ファミリーマートで大きな話題を呼んでいる「なぜか45％増量作戦」の2週目がスタート。
1週目の熱気が冷めやらぬなか、2週目からはカレーや大盛パスタなど、主食級の「重量打線」が続々と投入されます。お値段そのままで、ボリュームだけを規格外に積み上げた、その最強すぎるラインナップを徹底分析しました。
今ではコンビニ業界のトレンドとも言える“増量キャンペーン”ですが、実はその先駆けはファミリーマートの名物企画「増量作戦」キャンペーン。2021年の創立40周年時に誕生した「40％増量作戦」がきっかけとなり、業界全体のムーブメントへと発展しました。
モノの値上げが続く中、チキンやお弁当、サンドイッチなどの人気商品を、お値段そのままで文字通り「ドでかく」するこの企画。同社が掲げる「いちばんちょっとおトク」という挑戦の一環として、お財布にも嬉しい取り組みとなっています。
毎年、開催されるたびに着実にファンを増やして盛り上がりを見せ、開始当初の2021年と比べると、今ではSNS（X）での「関連投稿数・話題量」は、約1000％（10倍）にまで膨れ上がるほどの超人気コンテンツへと成長。創立45周年を祝う今年は、その数字をさらに積み上げた「なぜか45％増量作戦」として開催されています。
これまでは夏に開催されているこの企画ですが、今年は45周年を記念して初の「春開催」が実現。夏開催時にはなかった温かいメニューや、ちょうど桜の見頃を迎えることを意識して、シェアしやすいサンドイッチやスイーツが充実しているのが今年ならではのポイントです。
では、本日3月31日（火）から登場する、主食からスイーツまで最強の布陣を見ていきましょう。
30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー（税込450円）
30種類以上のスパイスが香る本格派！ライス・ルウともに「45％増」されたボリュームは、フタを開けた瞬間の香りと重みからして別格です。15年以上愛されるロングセラーを、心ゆくまで堪能できるチャンスになっています。
大盛 明太子スパゲティ（税込598円）
パスタ売上NO.1を誇るエース商品です。そもそも、この商品はデフォルトの状態で「大盛」なのに、そこからさらに45％増えるという驚異のボリューム感。持った瞬間に「重っ！」と声が出るほどの重量感を楽しめます。
テリヤキチキンとたまごのサンド（税込348円）
定番の2個入りサンドイッチが、なんと「3個入り」へとパワーアップしています。計算上は実質50％増という驚きの太っ腹仕様です。お花見で気兼ねなくシェアできるのが嬉しいですね。
たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ（税込398円）
これ一品でたんぱく質25.0g（1包装あたり）を摂取できる、大幅アップした栄養スペックが魅力。健康バランスを保ちつつ、お腹いっぱいになりたい時の「コスパ・タイパ最強」の選択肢になります。
天使のチーズケーキ（税込250円）
カスタードとチーズムースのふんわり食感はそのままに、驚きの巨大化を遂げました。250円という価格を忘れてしまうほどのボリュームで、過去の開催時にはそのサイズ感から「グラタンにしか見えないｗ」とSNSで大きな話題を呼んだこともある一品。今回も、自分への「ご褒美」にふさわしい満足感となっています。
ちょっと濃いめのおいしさひとくち歌舞伎揚（税込138円）
138円という手軽な価格ながら、しっかり45％増量されています。ホームパーティやお花見でお酒を片手にシェアするのに最適な一品です。
2週目のラインナップも充実していますが、実は今回の「増量作戦」、勢いは店頭だけにとどまりません。
実はお店だけでなく「ファミマオンライン」でも、店頭をしのぐほど贅沢な増量商品が展開されています。自分へのご褒美はもちろん、春ギフトにもふさわしい逸品が特別ボリュームで登場しています。
たとえば「米沢牛サーロインステーキ（税込16,740円）」は、なんと「2枚→3枚（計600g）」という圧倒的なボリュームに。
さらに「ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 fuwaru9個（税込3,564円）」は6個から計9個入りに。
家族で楽しめる「ハーゲンダッツ スペシャルセット（税込6,800円）」まで増量仕様になっています。
4月6日（月）23:00までの期間限定なので、詳細は「ファミマオンライン」を早めにチェックしてみてください。
開催のたびにネット上がお祭り騒ぎになる「増量作戦」。45周年という節目に実現したファミマ初の「春開催」は、これまでの夏とはまた違った盛り上がりを見せています。あらゆるモノの価格が上がる中、お値段そのままで45％増量というボリューム感はやはり圧倒的です。
お目当ての商品がある方は、早めに近くの店舗を覗いてみるのが良さそうです。
◆「なぜか45％増量作戦」の詳細はこちら
1週目の熱気が冷めやらぬなか、2週目からはカレーや大盛パスタなど、主食級の「重量打線」が続々と投入されます。お値段そのままで、ボリュームだけを規格外に積み上げた、その最強すぎるラインナップを徹底分析しました。
そもそも「増量作戦」とは？実はファミマが元祖だった
今ではコンビニ業界のトレンドとも言える“増量キャンペーン”ですが、実はその先駆けはファミリーマートの名物企画「増量作戦」キャンペーン。2021年の創立40周年時に誕生した「40％増量作戦」がきっかけとなり、業界全体のムーブメントへと発展しました。
モノの値上げが続く中、チキンやお弁当、サンドイッチなどの人気商品を、お値段そのままで文字通り「ドでかく」するこの企画。同社が掲げる「いちばんちょっとおトク」という挑戦の一環として、お財布にも嬉しい取り組みとなっています。
第一弾商品のスパイシーチキンは「もはや45％どころじゃない」と話題に。
（45％増量スパイシーチキンは1週目(3/24〜3/31)の商品のため、現在は販売しておりません。）
（45％増量スパイシーチキンは1週目(3/24〜3/31)の商品のため、現在は販売しておりません。）
毎年、開催されるたびに着実にファンを増やして盛り上がりを見せ、開始当初の2021年と比べると、今ではSNS（X）での「関連投稿数・話題量」は、約1000％（10倍）にまで膨れ上がるほどの超人気コンテンツへと成長。創立45周年を祝う今年は、その数字をさらに積み上げた「なぜか45％増量作戦」として開催されています。
2週目のラインナップ、注目の6品を一挙紹介
これまでは夏に開催されているこの企画ですが、今年は45周年を記念して初の「春開催」が実現。夏開催時にはなかった温かいメニューや、ちょうど桜の見頃を迎えることを意識して、シェアしやすいサンドイッチやスイーツが充実しているのが今年ならではのポイントです。
では、本日3月31日（火）から登場する、主食からスイーツまで最強の布陣を見ていきましょう。
30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー（税込450円）
30種類以上のスパイスが香る本格派！ライス・ルウともに「45％増」されたボリュームは、フタを開けた瞬間の香りと重みからして別格です。15年以上愛されるロングセラーを、心ゆくまで堪能できるチャンスになっています。
大盛 明太子スパゲティ（税込598円）
パスタ売上NO.1を誇るエース商品です。そもそも、この商品はデフォルトの状態で「大盛」なのに、そこからさらに45％増えるという驚異のボリューム感。持った瞬間に「重っ！」と声が出るほどの重量感を楽しめます。
テリヤキチキンとたまごのサンド（税込348円）
定番の2個入りサンドイッチが、なんと「3個入り」へとパワーアップしています。計算上は実質50％増という驚きの太っ腹仕様です。お花見で気兼ねなくシェアできるのが嬉しいですね。
たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ（税込398円）
これ一品でたんぱく質25.0g（1包装あたり）を摂取できる、大幅アップした栄養スペックが魅力。健康バランスを保ちつつ、お腹いっぱいになりたい時の「コスパ・タイパ最強」の選択肢になります。
天使のチーズケーキ（税込250円）
カスタードとチーズムースのふんわり食感はそのままに、驚きの巨大化を遂げました。250円という価格を忘れてしまうほどのボリュームで、過去の開催時にはそのサイズ感から「グラタンにしか見えないｗ」とSNSで大きな話題を呼んだこともある一品。今回も、自分への「ご褒美」にふさわしい満足感となっています。
ちょっと濃いめのおいしさひとくち歌舞伎揚（税込138円）
138円という手軽な価格ながら、しっかり45％増量されています。ホームパーティやお花見でお酒を片手にシェアするのに最適な一品です。
2週目のラインナップも充実していますが、実は今回の「増量作戦」、勢いは店頭だけにとどまりません。
米沢牛にハーゲンダッツも！「ファミマオンライン」の限定メニューも増量中
実はお店だけでなく「ファミマオンライン」でも、店頭をしのぐほど贅沢な増量商品が展開されています。自分へのご褒美はもちろん、春ギフトにもふさわしい逸品が特別ボリュームで登場しています。
たとえば「米沢牛サーロインステーキ（税込16,740円）」は、なんと「2枚→3枚（計600g）」という圧倒的なボリュームに。
さらに「ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 fuwaru9個（税込3,564円）」は6個から計9個入りに。
家族で楽しめる「ハーゲンダッツ スペシャルセット（税込6,800円）」まで増量仕様になっています。
4月6日（月）23:00までの期間限定なので、詳細は「ファミマオンライン」を早めにチェックしてみてください。
2週目も完売必至？お目当ては早めにゲットがおすすめ
開催のたびにネット上がお祭り騒ぎになる「増量作戦」。45周年という節目に実現したファミマ初の「春開催」は、これまでの夏とはまた違った盛り上がりを見せています。あらゆるモノの価格が上がる中、お値段そのままで45％増量というボリューム感はやはり圧倒的です。
お目当ての商品がある方は、早めに近くの店舗を覗いてみるのが良さそうです。
◆「なぜか45％増量作戦」の詳細はこちら
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