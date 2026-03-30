ブライトン女子のなでしこジャパンFW「落ち着きエグすぎ」。冷静な決勝弾に脚光「やっぱし凄いな」「動きがキレッキレ」
なでしこジャパンの清家貴子が結果を残した。
南萌華、角田楓佳、清家が所属するブライトン女子は現地３月29日、イングランド女子スーパーリーグ第19節でレスターと敵地で対戦。１−０で白星を飾った。
先発した清家は48分、この試合で唯一の得点をマーク。エリア内で敵GKを引きつけた味方のラストパスに反応。冷静に無人のゴールに流し込んだ。
29歳のFWが決勝弾を挙げ、チームの勝利に貢献。SNS上では「やっぱし凄いなでしこ戦士」「完全にチームのエース」「本当に誇らしい」「勝負強さが光る」「落ち着きエグすぎ」「あのポジショニングはストライカーの本能」「動きがキレッキレ」などの声が上がった。
なお、清家はこれで今季のリーグ戦で７点目を記録した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパンFWの決勝弾！
南萌華、角田楓佳、清家が所属するブライトン女子は現地３月29日、イングランド女子スーパーリーグ第19節でレスターと敵地で対戦。１−０で白星を飾った。
先発した清家は48分、この試合で唯一の得点をマーク。エリア内で敵GKを引きつけた味方のラストパスに反応。冷静に無人のゴールに流し込んだ。
29歳のFWが決勝弾を挙げ、チームの勝利に貢献。SNS上では「やっぱし凄いなでしこ戦士」「完全にチームのエース」「本当に誇らしい」「勝負強さが光る」「落ち着きエグすぎ」「あのポジショニングはストライカーの本能」「動きがキレッキレ」などの声が上がった。
なお、清家はこれで今季のリーグ戦で７点目を記録した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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