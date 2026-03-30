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茂木健一郎が指摘「純粋なドメスティックコンテンツは力を失っている」SNSで進むグローバル化の現実

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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「近頃の日本、ソーシャルメディアで流行るコンテンツが『グローバル化』していることについて」と題した動画を公開した。動画では、X（旧Twitter）などのSNSにおける収益化を背景に、日本発のコンテンツがグローバル基準へと急速に変化している現状について持論を展開している。



茂木氏は、現在のXのタイムラインにおいて、海外の動画や画像を日本語化して紹介するアカウントが圧倒的な勢いを持っていると指摘。この背景にはXの収益化機能があり、「インプレッションによってアカウントにお金が入るようになった」ことで、市場原理としてグローバルなコンテンツのほうが勢力を持つようになったと解説した。その結果、これまで国内で盛り上がっていたテレビ番組や内輪ネタといったドメスティックなコンテンツは、相対的にウェイトが低くなっているという。



さらに、日本のアイドル文化についても言及。歌やダンスといったパフォーマンス面において、「K-POPのアイドル文化は日本のアイドルの上位互換になっちゃってる」と述べ、グローバル市場における日本独自の強みが奪われつつある現状を分析した。また、Xの広告表示が各地域に合わせてローカライズされる仕組みに触れ、クリエイターが世界中で意味のあるコンテンツを発信することが、プラットフォームと双方にとって利益を生む構造になっていると語った。



最後に茂木氏は、日本の地上波テレビが「ドメスティックすぎる」と指摘しつつ、SNS主導でグローバル化が早いスピードで進んでいる現状を強調。「純粋ドメスティックのコンテンツっていうのはちょっと力を失ってきてるのかなと」と述べ、今後のコンテンツ制作において世界基準を見据えることの重要性を強く訴えかけた。