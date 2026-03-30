毎朝恒例のボール遊びを始めたワンコですが、なぜかボールよりも自分の方が転がっていて…？可愛くて面白い姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で88万回を超えて表示され、4.9万件のいいねが寄せられています。

【写真：鈍臭すぎる犬が『ボール遊び』をした結果→盛大にコケてしまい…シュール過ぎる光景】

鈍臭いワンコのモーニングルーティン

Threadsアカウント「okara_style」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「おから」ちゃんが、モーニングルーティンのボール遊びをする様子です。この日のおからちゃんはサッカーボールを転がして遊んでいたのですが、なんと途中で派手に転んでしまったそう！足を高く上げてひっくり返っている姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

おからちゃんはすぐに起き上がるかと思いきや、そのままボールと一緒にゴロゴロ転がって遊び始めたとか。ボールにお尻を乗せてカメラ目線をしたり、ボールからずり落ちて再びゴロ～ンとひっくり返ったり…。

もはやどちらがボールかわからないくらい、ゴロゴロ転がりまくるおからちゃん。なかなかシュールな光景ですが、ご本人は楽しんでいる様子だったとのこと。

実は転がるトレーニングをしていた！？

おからちゃんがボール遊び中に転倒する姿を見て、その鈍臭さにキュンとした方は多かったようです。しかし飼い主さんによると、おからちゃんがボールと一緒に転がるのはいつものことで、ボール遊びではなく転がるトレーニングがモーニングルーティンといっても過言ではないのだとか。

もしかしたら派手に転んだように見えたのも、わざと全力で転がっていただけで、おからちゃんは鈍臭いどころかむしろ運動神経抜群なのかも…？

あらゆる場面で転がりまくり！

ちなみにおからちゃんはお散歩中やお気に入りのお店の前に行った時にも、仰向けになってゴロゴロ転がり、熱心にトレーニングに励んでいるそうです。きっとこれからも毎日転がる姿を披露して、たくさんの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「笑いが止まりません」「こんな綺麗なコケ姿、宝でしかない」「鈍臭いのか、こーゆう遊びなのか(笑)」「もしかしてブレイクダンスですか？」といったコメントが寄せられています。

おからちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「okara_style」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「okara_style」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。