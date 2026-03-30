『豊臣兄弟！』“慶”吉岡里帆、“小一郎”仲野太賀との“運命の出会い”が不穏「間諜？？」「謎めきすぎ」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第12回「小谷城の再会」が29日に放送され、吉岡里帆演じる慶（ちか）が登場。小一郎（仲野）との出会いが描かれると、ネット上には「不穏」「間諜？？」「謎めきすぎてる」などの声が集まった。
【写真】守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）
信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。だが義昭は、信長と目指すものが違うことに気づき始めていた。
一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。任務に追われる小一郎（仲野）と藤吉郎は、あるとき信長に連れられ、市（宮崎あおい）のいる小谷城を訪ねることに。長政（中島歩）と市は幸せに見えたが、裏では織田を快く思わない長政の父・久政（榎木孝明）が不穏な動きをしていた…。
藤吉郎と小一郎は小谷城での任務を終えると、久しぶりに岐阜へ帰ることに。亡くなった直（白石直）の墓参りをしていた小一郎は、そこでお堂から三度笠を被った1人の男が出てくるのを目にする。お堂が気になった小一郎がじっと眺めていると、少し遅れて1人の女性が出てくる。小一郎と女性は目があい、しばし見つめ合う…。
その後、小一郎は信長から城に呼び出される。信長は開口一番「小一郎。お主、嫁を取れ」と命令。信長のそばに控えていた守就（田中哲司）が「入ってまいれ」と指示すると、そこに守就の娘・慶が入ってくる。小一郎は墓参りの際にお堂の前で出くわした女性との思いがけない“再会”に目を丸くするのだった。
小一郎と運命的な出会いを果たし、のちに妻となる慶役で吉岡が登場すると、ネット上には「ついに登場した…!!」「慶、美しすぎる」「美しい！それに凛々しい！」といった反響が続出。一方で、慶がお堂から出てきたことや終始無表情で一言も発さずに第12回が幕を下ろしたことについては「慶の登場の仕方が不穏」「お堂て何が？？ 間諜？？」「謎めきすぎてる」などの声が集まっていた。
【写真】守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）
信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。だが義昭は、信長と目指すものが違うことに気づき始めていた。
藤吉郎と小一郎は小谷城での任務を終えると、久しぶりに岐阜へ帰ることに。亡くなった直（白石直）の墓参りをしていた小一郎は、そこでお堂から三度笠を被った1人の男が出てくるのを目にする。お堂が気になった小一郎がじっと眺めていると、少し遅れて1人の女性が出てくる。小一郎と女性は目があい、しばし見つめ合う…。
その後、小一郎は信長から城に呼び出される。信長は開口一番「小一郎。お主、嫁を取れ」と命令。信長のそばに控えていた守就（田中哲司）が「入ってまいれ」と指示すると、そこに守就の娘・慶が入ってくる。小一郎は墓参りの際にお堂の前で出くわした女性との思いがけない“再会”に目を丸くするのだった。
小一郎と運命的な出会いを果たし、のちに妻となる慶役で吉岡が登場すると、ネット上には「ついに登場した…!!」「慶、美しすぎる」「美しい！それに凛々しい！」といった反響が続出。一方で、慶がお堂から出てきたことや終始無表情で一言も発さずに第12回が幕を下ろしたことについては「慶の登場の仕方が不穏」「お堂て何が？？ 間諜？？」「謎めきすぎてる」などの声が集まっていた。