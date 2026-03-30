コンビニのトイレで「足や水着を洗ったり、吐いたりとかなり迷惑」 タダで使う客に怒る女性店員

コンビニのトイレを何も買わずに利用するのはありなのか――。やりたい放題の客に現場からは悲鳴の声も。投稿を寄せた神奈川県の女性（70歳〜）は、現役のコンビニ店員だ。

業務の合間を縫って「トイレは業務中でもほぼ3時間おきに清掃しております」と、清潔な環境を保つ努力を続けているが、その苦労をぶち壊すような利用者が後を絶たないようだ。（文：長田コウ）

「毎日トイレだけを使用する方は論外です」

ほとんどの客は、一声かけてから綺麗に使用してくれるという。しかし、中には「マナー以前の問題」を抱えた客も紛れ込む。女性が目撃した惨状は、信じがたいものだった。

「中には便器外に排せつしたり、長時間着替えをしたり、携帯を充電したり、洗面で足や水着を洗ったり、吐いたりとかなり迷惑な行為をされるお客様がいらっしゃいます」

もはや営業妨害に近いレベルの振る舞いだ。

たまの緊急事態ならまだしも、中には確信犯的に「無料の公衆便所」として利用し続ける不届き者もいるようだ。

「トイレだけが必要でご利用になる方もいらっしゃいますが、この投稿のように毎日トイレだけを使用する方は論外です」

最後に女性は、切なる思いを吐露して投稿を結んでいる。

「人としての礼儀を守っていただきたいと思います」

※キャリコネニュースでは「コンビニのトイレ、何も買わないで使うのはどう思う？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/MNKI2O5Y