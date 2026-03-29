TVアニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』、OPテーマはDIALOGUE＋「夏に重ねて」に決定！メインPV第1弾も公開！

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TOKYO MX・ＢＳフジにて2026年7月放送予定のTVアニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』AnimeJapan2026 TOKYO MXブースのスペシャルステージにて、OPテーマを使用したメインPV第1弾が公開された。

OPテーマを担当するのはDIALOGUE＋に決定！DIALOGUE＋総合プロデューサー・田淵智也よりコメントも到着した。

＜DIALOGUE＋総合プロデューサー田淵智也コメント＞



「夏に重ねて」はアニメチームの皆様からの「夏の景色、向日葵が見えるような楽曲を」というオーダーから始まりました。

どこまでも澄み渡る青空と太陽、その下で咲く花畑を音とメロディで描き、そこに本作のドラマチックな青春ストーリーを盛り上げられるような疾走感を可能な限り込めました。

隼人と春希が離れてから近づくまでの距離と時間と想いのいきさつを、私たちDIALOGUE＋も楽しみにしながらこの曲を贈らせていただきます。

＜DIALOGUE＋プロフィール＞



女性声優8人組のアーティストユニット。2019年、音楽プロデューサーに田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)を迎え、ポニーキャニオンからデビュー。約6年でリリースした13枚のシングル全てでアニメタイアップを務める。21年に発売した1stアルバムではオリコン週間6位を獲得。24年1月にはパシフィコ横浜でのワンマンライブを成功させ、ファンを拡大し続けている。「セリフ」、「会話」を意味するユニット名の通り、声優の強みを活かした楽曲を届ける。

●楽曲情報

OPテーマ

「夏に重ねて」

DIALOGUE＋

作詞・作曲：田淵智也 編曲：伊藤翼

●作品情報

アニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』

2026年7月TOKYO MX・ＢＳフジほかにて放送予定！

＜イントロダクション＞

『おれたちはずっとともだちだから！』

幼かった夏の終わり、大切な男友達と約束を交わした。

７年後、都会の高校に転入した隼人が再会した幼馴染は清楚可憐な美少女になっていた！

高嶺の花と呼ばれる春希は、隼人と２人きりになると昔のノリで笑いかけてきて…

田舎と都会、少年と少女、成長した心と身体。

離れていた間に変化したものがあれば、変わらない想いと約束があってーー

元”男友達”な幼馴染と紡ぐ、青春ラブコメディ開幕！

【キャスト】

二階堂春希:長谷川育美

霧島隼人:土岐隼一

霧島姫子:花井美春

三岳みなも:春瀬なつみ

村尾沙紀:和泉風花

【スタッフ】

原作：雲雀湯（KADOKAWA「角川スニーカー文庫」刊）

キャラクター原案：シソ

監督：徐傳峰

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：倉橋N濘

音響監督：八巻大樹

音楽：中西亮輔 谷ナオキ 森田友梨

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：project No.9

OPテーマ：「夏に重ねて」DIALOGUE＋

© 雲雀湯/KADOKAWA/ 「てんびん」製作委員会

関連リンク

アニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』公式サイト

https://tenbin-anime.asmik-ace.co.jp