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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【ポイ活ルーティン】９１,７５９ポイント獲得（3月１日～3月３１日）（VISA割早期終了・当選確率どうだった！？SBIハイパー預金 1日だけ年365％上乗せ金利）」と題した動画を公開した。



動画では、3月に獲得した91,759ポイントの詳細な内訳と、全12種類に及ぶキャンペーン攻略の全貌が解説されている。特に、1日限定で年利365%が上乗せされる「SBIハイパー預金」や、早期終了となった「VISA割」のリアルな当選確率など、見逃せない情報が網羅されている。



動画は大きく「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」と「キャンペーン攻略」の2部構成で進行する。タダ取りポイ活では、銀行口座の資金移動やクレジットカードの積立・即売りなどを駆使し、22,118ポイントを着実に獲得。京王ネオバンクの即時決済キャンペーンなど、メール限定の最新情報も紹介された。また、前回の動画で言及した「京王ポイントでの商品券購入」については不可だったと訂正を行っている。



続くキャンペーン攻略では、12種類の案件で計69,641ポイントを獲得した実績を公開。「PayPay IPO」では20万円分が当選し、+43.17%というプラス損益を叩き出したことが報告され、2年間は「ガチホ」する予定だと語った。



さらに、100万円の預け入れで実質1万円が還元される「SBIハイパー預金 1日だけ年365%上乗せ金利キャンペーン」の攻略手順を具体的に解説。資金をうまく循環させることで、手堅く高還元を狙える仕組みを明かしている。「さわかみ投信」の長期投資家デビュープロジェクトでは、3年間で最大36,000円分を獲得できる手順も紹介された。



終盤では、予算の都合で早期終了となった「VISA割」について、視聴者から寄せられたコメントを基に独自の当選確率を算出。「100円が56%、150円が29%、500円が15%」というリアルな実態を浮き彫りにした。年間目標45万ポイントに対し、3月時点で92%の進捗率を達成した同チャンネル。徹底した情報収集と実行力が、ポイ活を単なる節約から「投資」へと昇華させていることが分かる内容となっている。