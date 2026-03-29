鈴木福の弟・楽、小学校卒業を報告 成長の記録を収めたビフォーアフターに反響「スーツ姿かっこいい」
俳優・鈴木福の兄弟で子役の楽と誉のInstagramが28日にオフショットを公開し、楽の小学校卒業を報告。成長の記録にファンから「おっきくなってる！」「スーツ姿かっこいい」といった反響が寄せられた。
【別カット】鈴木楽、入学式＆卒業式の“ビフォーアフター”写真
楽が「小学校を卒業しました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、小学校を卒業した楽を囲んだ家族の4ショットや小学校の入学式と卒業式の楽を比較したビフォーアフターショットが収められている。投稿の中で楽は「僕が入学した年は、新型コロナウイルスが流行った年でした。入学式も普通のように体育館で出来ず、綺麗な青空の校庭で入学式をしました」と振り返りつつ「卒業式はちゃんと体育館でできました！」と報告。
また小学5年から野球部に所属していたという楽は「中学生でも野球部で頑張りたいです！」と意気込んでいる。さらに2023年から出演していた『ZIP！』（日本テレビ系）を“卒業”した兄・福に向けて「お兄ちゃん！！ZIP！卒業おめでとう いつも頑張っているお兄ちゃんを尊敬しています」とメッセージを贈っている。
楽の小学校卒業にはファンからたくさんの祝福が相次ぎ、「めっちゃおっきくなってる！」「スーツ姿かっこいい」「更に成長してますね!!」などの声が集まっている。
引用：「鈴木楽・誉」Instagram（@yutaho_s）
【別カット】鈴木楽、入学式＆卒業式の“ビフォーアフター”写真
楽が「小学校を卒業しました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、小学校を卒業した楽を囲んだ家族の4ショットや小学校の入学式と卒業式の楽を比較したビフォーアフターショットが収められている。投稿の中で楽は「僕が入学した年は、新型コロナウイルスが流行った年でした。入学式も普通のように体育館で出来ず、綺麗な青空の校庭で入学式をしました」と振り返りつつ「卒業式はちゃんと体育館でできました！」と報告。
楽の小学校卒業にはファンからたくさんの祝福が相次ぎ、「めっちゃおっきくなってる！」「スーツ姿かっこいい」「更に成長してますね!!」などの声が集まっている。
引用：「鈴木楽・誉」Instagram（@yutaho_s）