東京・台場に整備された世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」の運用が28日、始まりました。

【映像】26億円超の世界最大級噴水ショー

森嶋萌リポート「お台場の展望デッキは多くの人で埋め尽くされています。夜景とコラボレーションしたダイナミックな噴水ショーが今始まりました」

東京都が港区のお台場海浜公園で整備した「東京アクアシンフォニー」は高さおよそ150メートル、幅およそ250メートルで世界最大級の噴水です。

来場者「光と水がすごいきれいにわーとなってすごかった。思っていたよりも大きくてすごいと思った。ちょうどレインボーブリッジと東京タワーもあってよかった。とても美しくて、また見たいなと思った」

「東京アクアシンフォニー」は10分間のショーで、毎日午後4時を除く午前11時から午後9時の10回実施されます。

都によりますと、整備費用の総額はおよそ26億4000万円で、運営費は2億円となる見込みです。

一方、観覧者数は年間およそ3000万人、経済波及効果は年間およそ98億円と推計していて、小池知事は「新たなステージを迎える臨海副都心のにぎわいを盛り上げていきたい」としています。（ANNニュース）