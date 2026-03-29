29日未明、新潟県村上市の住宅で火事があり、1人の遺体が見つかりました。住人の高齢男性と連絡が取れていません。



火事があったのは、村上市勝木の78歳男性が暮らす住宅です。警察によりますと午前1時半ごろ、トラックの運転手から「建物が燃えている」と110番通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、男性の住宅と空き家2棟が全焼しました。



現場から約20ｍ離れた住宅のガレージで1人の遺体が見つかり、警察は、遺体が連絡の取れていない住人男性の可能性もあるとみて、身元を確認しています。



男性は一人暮らしで、近所の人によると、車いすで生活していたということです。警察と消防が出火原因などを調べています。