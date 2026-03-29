開催：2026.3.29

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 10 - 2 [ナショナルズ]

MLBの試合が29日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとナショナルズが対戦した。

カブスの先発投手はケイド・ホートン、対するナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラスで試合は開始した。

2回裏、8番 マット・ショウ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでカブス得点 CHC 1-0 WSH、9番 ミゲル・アマヤ 5球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 2-0 WSH、1番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってショートフライ しかしショートがエラーでカブス得点 CHC 4-0 WSH

4回表、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 CHC 4-1 WSH

4回裏、9番 ミゲル・アマヤ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 5-1 WSH

5回表、7番 ナシーム・ヌネス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CHC 5-2 WSH

5回裏、5番 ニコ・ホーナー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 6-2 WSH

6回裏、3番 イアン・ハップ 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでカブス得点 CHC 9-2 WSH、7番 カーソン・ケリー カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 CHC 10-2 WSH

試合は10対2でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのケイド・ホートンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのマイルズ・マイコラスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 05:54:08 更新