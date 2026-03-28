3月28日に解散ライブを行ったアイドルグループ「#ババババンビ」の宇咲（うさ）が、3月16日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】横からアングルでラインが丸わかり！これからも見たいぞ

自身のインスタグラムには透け感のあるイエローの肩ひもなし衣装とブルー基調の衣装の画像を掲載。「週刊プレイボーイ掲載していただいてます さらに…！デジタル写真集発売です♡」とアピールした。続けて「また出たいね、#週プレ いつか表紙も……！」と野望もポロリ。「ちなみに衣装はこの二つだけでなく、たっくさん着ましたみてね」とコメントした。

「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。実は極寒の中での撮影だったことも明かしている。さらに大きなヒラヒラをまとってウエディングドレス風にしたアレンジについて「花嫁の気持ちになってポージングしていました」と語っている。



同号は宮部のぞみが表紙＆巻頭を担当。虹咲カリナ、杉本有美、高橋かの、和地つかさ、神南（かんなみ）りな、菊池桃子も登場している。



（よろず～ニュース編集部）