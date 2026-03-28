FLOW、3年ぶりに「THE FIRST TAKE」に登場！今年20周年を迎えるアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』の主題歌「COLORS」を一発撮り披露！
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第652回公開の詳細が発表となった。
第652回は、ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い音楽性を持つ5人組ロックバンド FLOWが3年ぶりに登場。
アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』主人公”ルルーシュ・ランペルージ”からのメッセージを受け取ったFLOWによる、主題歌「COLORS」の力強いパフォーマンス。今年20周年を迎える作品をFLOWの熱量溢れる歌唱で彩ったスペシャルな一発撮り披露。
＜FLOW コメント＞
3年ぶりの「THE FIRST TAKE」、相変わらずの緊張感でした。
アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』が今年20周年を迎えるということで
そのタイミングでまたこうやって皆さんに「COLORS」という楽曲を届けられるのはすごく嬉しいです。
関連リンク
「THE FIRST TAKE」公式サイト
https://www.thefirsttake.jp/
FLOWオフィシャルサイト
https://www.flow-official.jp/
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