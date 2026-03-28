SNSで話題になり、欠品中の店舗もあるというセリアの「フロアラバーほうき」。ここでは、元小学校家庭科教諭で家事に関する著作を多数執筆しているお掃除ブロガー・よしママさんが実際に家じゅうの掃除に使用してみた感想を紹介します。

セリアの「フロアラバーほうき」はどんな商品？

セリアの「フロアラバーほうき」（110円）は、穂の部分がラバー素材になっているホウキ。毛がからまず、小回りがきくので隙間や階段など細かい部分も簡単に掃除ができます。

【写真】液体の掃除もできるセリアのホウキが話題

ホウキが汚れたら水洗いして軽くタオルでふけばお手入れが完了。片付けも簡単です。

また、注意点として、別売りの「伸縮スチールパイプ柄」（110円）を購入してつなげて使う必要があります。

少し惜しいと感じたポイントは、ベランダなど凸凹のある床材の掃除がしにくい点。わが家の場合、ベランダ掃除には不向きでした。

こぼした液体の掃除も可能

使い方のポイントは、ホウキにクッション性があるのでやさしく押しながら手前に掃くと、ゴミをきれいに取り除くことができます。

一般的なホウキのように、食べこぼし、ホコリや髪の毛、ペットの毛などの掃除はもちろん、こぼした液体にも使えるのがいちばんのメリットだと思います。離乳食のときなど食後のテーブル下の掃除に大活躍しそうです。

浴室や窓掃除の水きりにも活用しています。

シートを挟んでフロアワイパー代わりに

クリップをつけるツメの所までシートをのばして挟むと、フロアワイパーのように使えます。シートは25×16cm以上のものがおすすめ。

私はシートを半分に折ってから挟み、裏返して4面使えるようにしています。汚れが少ない部分から掃除して、最後に玄関周りや外の掃除をして捨てるのが効率的です。

細かいすき間の掃除も簡単

壁や天井はフロアワイパーで掃除していましたが、どうしても細かい場所は届かず諦めていました。でもこのホウキを使えば、エアコン上のすき間や、扉の上のレールに入り込んでお掃除できるのでとてもラク。溝にピッタリ入りこんで簡単に掃除できます。

サッシレールのすき間にも入り込みやすく、簡単にホコリ取りができます。

カーテンレールの上や扉などのホコリは、柄を外して上からなでるようにすると落としやすいです。