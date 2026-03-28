世界最大級のモバイル展示会「MWC 2026」で見つけた、日本で発売してほしい斬新スマホ5選

3月2〜5日にスペイン・バルセロナで世界最大級のモバイル展示会「MWC Barcelona 2026」が開催されました。今年のメインテーマはAIで、AIを用いた最新テクノロジーや、増え続けるデータをスムーズに伝送するインフラに関する展示が目立ちました。もちろん、最新のスマートフォンも多数出展されていました。その中から、筆者が「日本でも売ってほしいな」と思った5モデルを紹介します。

1. 開閉しやすくカメラもすごい「motorola razr fold」

モトローラは1月に発表済みの折りたたみスマホ「motorola razr fold」の実機を公開しました。同社初の横開きタイプのスマホで、折りたたみ時は6.6インチ、開くと8.1インチの大画面を利用できます。

▲閉じた状態では6.6インチのディスプレイで、フツーのスマホのように操作できる

▲開くと8.1インチの大画面スクリーンが現れる

折りたたんだ状態でも9.9mmと薄く、フツーのスマホのように操作できることが利点。ちなみに、競合となるサムスンのGalaxy Z Fold7の厚さは8.9mmなので、薄さではGalaxyに及びません。しかし、開閉のしやすさではモトローラに軍配が上がると感じました。

▲カラバリは2色

開いた状態では3つのアプリを同時に表示可能。その際、3つのアプリが均等に表示されるのではなく、1つは一部だけ見えていてスライドして引き出す仕組み。つまり2つのアプリを表示し、参照したいもう1つのアプリを待機させておけるといった仕組み。実用的な印象を受けました。

▲3つのアプリを起動させた状態。さらに、もう1つのアプリをポップアップ表示させることも可能

モトローラが強くアピールしていたのがカメラ性能。5000万画素のトリプルカメラを搭載し、カメラ性能を評価するサイト「DXOMARK」において、フォルダブルスマホで史上最高の評価を獲得したとのこと。望遠カメラは光学3倍で、デジタルズームを組み合わせて最大100倍で撮影可能。高倍率で撮った画像はAIによって補完処理が行われるのですが、試してみると、なかなかの精度でした。

▲光学3倍で撮影でき、6倍も光学ズーム相当の画質で撮影可能

▲100倍で撮影し、AIによる補正が行われた画像

モトローラは近年、日本でリリースする端末を増やす傾向にあり、このmotorola razr foldの日本発売も期待したいものです。

2. 未来を感じた「HONOR Robot Phone」

今回のMWCで大きな話題となっていたのが「HONOR Robot Phone」。中国のHONOR（オナー）が開発したロボットを搭載したスマホです。

▲HONORが発表したRobot Phone

HONORはもともとファーウェイのサブブランドでしたが、2020年に同社から独立。米国からの制裁で、Googleサービスなどを利用できないファーウェイとは異なり、Android搭載モデルを製造し、世界に市場を広げています。

MWCを機に発表されたRobot Phoneは、アーム付きのカメラを搭載し、それがロボットのように動く仕組み。撮影時にジンバルの役目をすることはもちろん、カメラと向き合う形でユーザーと対話し、コミュニケーションが取れる趣向。聴こえる音楽に合わせて踊るように動くデモも披露されました。実用性はともかく、未来を先取りするようなワクワク感にあふれていました。

▲アーム付きカメラは背面に格納されていて、音声やジェスチャーで起動できる

▲カメラ部がセンサーとなり、ロボットのように動く

詳細なスペックは発表されていませんが、中国では年内に商用モデルを発売する予定。現時点で世界発売の予定はなく、HONORは日本未参入なので、日本で発売される可能性は極めて低いでしょう。ですが、HONORは高性能な折りたたみスマホも作っており、今度の動向から目が離せません。

3. 自在にカスタマイズできるTECNOの “合体スマホ”

毎年、斬新なコンセプトモデルを出展し注目を集める中国メーカー・TECNO。今年は薄型スマホにさまざまなモジュールをドッキングして機能を拡張できる「TECNO MODULAR MAGNETIC INTERCONNECTION TECHNOLOGY」 を発表しました。

▲多彩なモジュールでカスタマイズできるコンセプトモデルを出展

ベースとなるスマホの最薄部は4.6mm。それだけでも使えますが、レンズ交換式カメラ、望遠カメラ、バッテリー、レコーダーなどをマグネットで装着して、機能を拡張できる趣向。さらに、録音時に風の音を防ぐウインドマフや、スマホを立てるためのスタンドなどのアクセサリーも用意されています。つまり、自分の用途に合わせてスマホをカスタマイズできるわけです。

▲ベースとなるスマホは薄型。白系と黒系の2色が用意されていた

▲3000mAhのバッテリーを重ねて装着することも可能

▲レンズ交換式のカメラユニットも装着可能

▲カードケースなど、カジュアルなアクセサリーも用意

2016年〜2019年あたりに、モトローラが「Moto Mods」というモジュールを装着できる「Moto Z」というスマホを発売し、ギーク層に人気を集めましたが、TECNOのスマホはその進化系といった印象。複数のバッテリーを重ねて装着できり、バッテリーとカメラなど異なる複数のモジュールを追加できたりなど、自由度の高さが魅力。

あくまでもコンセプトモデルとしての出展で、発売の予定はないそうですが、高性能化が一段落したスマホの新しい方向性として、注目したいトレンドです。

4. 背面ディスプレイが役立つ「Xiaomi 17 Pro」

シャオミはMWCの開催に合わせて、フラッグシップの「Xiaomi 17 Ultra」と「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」を発表。日本でも同時に発表され、3月5日に発売されました。なお、これらのモデルと同時に「Xiaomi 17」というコンパクトなハイエンドモデルも発表されましたが、日本発売は見送られたようです。上位モデルと同じく、ライカと共同開発したカメラを搭載する良機なんですけどねぇ…。

▲昨年日本でも発売された「Xiaomi 15」の後継モデル「Xiaomi 17」も発表されたが、今のところ、日本での発売に関するアナウンスはない

そしてMWCの会場では、Xiaomi 17より、さらに気になるモデルが展示されていました。Xiaomi 17 UltraとXiaomi 17の中間に位置づけられる「Xiaomi 17 Pro」です。中国では昨年秋から発売され、iPhone 17 Proの好敵手となっているスマホです。

▲MWCで多くの台数が展示され、注目を集めていた「Xiaomi 17 Pro」

▲6.3インチのディスプレイを搭載し、サイズ感はiPhone 17 Proと同等

6.3インチのディスプレイを搭載し、ライカと共同開発したトリプルカメラを搭載。そして、最大の特徴は背面にもディスプレイがあること。そこにお気に入りの画像を表示させたり、通知を確認できたり、自分撮りのモニターとして使ったりできる趣向。さらに、リアルタイム翻訳機能を使う際に、話し相手に翻訳された言葉を見せることもできます。

▲背面ディスプレイでカメラの設定をし、高性能な背面カメラでセルフィーが撮れる

▲対面での翻訳にも役立つ

しかし、前モデルのXiaomi 15 Proも日本では発売されておらず、日本発売の可能性は低いと考えたほうがいいでしょう。

5. AIが何でもやってくれる「nubia M153」

ZTEのブースで注目を集めていたのは “AIネイティブスマートフォン” なるもの。AIに特化したモデルで、OSレベルでAIが組み込まれ、スマホで行うあらゆる作業を、音声やテキストでのプロンプトだけでこなせる趣向。

▲ZTEブースの最前列に展示されていたAIフォン「nubia M153」

操作を行うAIアシスタントには、TikTokを開発したByteDance社の「Duobao（豆包）」を採用。CPUはSnapdragon 8 Elite、RAMは16GBというハイエンド仕様で、なめらかな操作性を実現しているとのこと。

▲中国で人気のDuobaoのAIアシスタントを搭載

▲5000万画素のトリプルカメラを搭載するハイエンド仕様

生成AIの普及によって、ブラウザを使わない人が増えているようですが、いちいちアプリを起動しなくても、AIが先回りして必要な機能を起動させるなど、AIが自律的にタスクを処理することが、このスマホのポイント。時代を一歩リードするスマホと言ってもいいでしょう。

nubia M153は、あくまでも中国向けのモデルなので、日本で発売されることはないでしょう。ですが、近い将来、日本向けに、同様のスマホが発売される可能性は十分にあるでしょう。

＜取材・文／村元正剛（ゴーズ）＞

村元正剛｜iモードが始まった1999年からモバイル業界を取材し、さまざまな雑誌やWebメディアに記事を寄稿。2005年に編集プロダクション「ゴーズ」を設立。スマホ関連の書籍・ムックの編集にも携わっている。

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