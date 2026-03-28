ロッテは11-0で西武に完勝…田中晴也が6回無失点

3月28日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンク-日本ハムは6-4でソフトバンクが勝利した。先発・松本晴投手は2回に野村佑希内野手、4回にロドルフォ・カストロ内野手に本塁打を浴びるも、6回2失点の力投。打線は5回2死満塁から近藤健介外野手、柳町達外野手、山川穂高内野手の適時打で5点を奪い逆転。8回には山川内野手が2試合連続となる2号ソロを放った。敗れた日本ハムは先発・達孝太投手が5回につかまり、反撃も及ばず2連敗を喫した。

オリックス-楽天は6-0でオリックスが快勝。先発の九里亜蓮投手は、中盤に4イニング連続で3者凡退に抑えるなど安定した投球を披露し、完封勝利を挙げた。打線は3回に中川圭太内野手の1号2ランで先制。7回には中川内野手の2点適時打に加え、野口智哉内野手、宗佑磨内野手にも適時打が飛び出し一挙4得点を加えた。楽天は先発・瀧中瞭太投手が制球に苦しみ、打線も散発4安打と沈黙した。

ロッテ-西武は11-0でロッテが完封勝利を収めた。初回に西川史礁外野手の先制打と寺地隆成捕手の犠飛で2点を先取。4点リードの6回にはネフタリ・ソト内野手の1号2ランなどで7点を奪い突き放した。先発・田中晴也投手は要所を締め、6回無失点で今季初白星。西武は先発・武内夏暉投手が5回4失点と粘れず、打線も5安打無得点に抑え込まれた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）