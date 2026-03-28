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ポイ活投資チャンネルが、「【2026年3月】ポイ活ルール変更をご紹介 (三井住友カード100万円修行対象外追加、PayPay↔Vポイント相互交換、第一生命NEOBANKデビット1.5%還元、JCBカード×マネックス証券、等）」を公開した。本動画では、2026年3月および4月以降に実施される、クレジットカードやポイントサービスの重要なルール変更について詳細に解説している。



3月の変更点としてまず挙げられたのが、三井住友カードの年間利用金額に応じた特典、いわゆる「100万円修行」の対象外取引の追加だ。新たにau PAY、Kyash、JAL Pay、バンドルカードへのチャージが集計対象外となり、一部のポイント獲得ルートが封鎖された。また、3月24日に開始されたPayPayポイントとVポイントの相互交換については、PayPayから交換したVポイントは「限定ポイント」として付与されるため、ウエル活などには利用できない点に注意が必要だと指摘している。一方、第一生命NEOBANKのデビットカードがリニューアルされ、還元率が1.5%に引き上げられる明るいニュースも紹介された。



4月以降の動向については、JQ CARD エポスゴールドの「選べるポイントアップショップ」における還元率が、従来の3倍から2倍に引き下げられる改悪を解説。さらに、ファミペイ決済におけるバニラVisaギフトカードなどの購入が還元キャンペーンの対象外となることや、住信SBIネット銀行のスマートプログラム改定により、定額自動入金でのポイント獲得が廃止される点など、ユーザーへの影響が大きい変更が相次ぐことを伝えた。



相次ぐ還元率の引き下げや対象外ルートの増加により、これまでの定番ルートが使えなくなるケースが増加している。動画の終盤では還元率がダウンするクレカ積立に対する「代替カードのご紹介」も行われており、日々のポイ活戦略をアップデートする上で必見の内容となっている。今後のポイ活においては、各サービスの公式サイトで最新の規約を確認し、柔軟に対応していくことが重要だ。