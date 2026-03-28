Netflix週間視聴ランキング（シリーズ）：1位BTS、2位『ジョジョ』新作、3位実写版『ONE PIECE』【3/16/26 - 3/22/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（3月16日〜22日）を発表。シリーズ作品の1位は『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』。グローバルランキングでも非英語部門で1位を獲得した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
3年5ヶ月ぶりに完全体（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人）でパフォーマンスを披露したBTSが、新アルバム『ARIRANG』のリリースを記念して、21日午後8時から韓国・ソウルの歴史的名所、光化門広場で開催したライブイベントを中継。現地には、数十万人のファンが集結しただけでなく、Netflixでも当該期間中に1310万回の視聴を記録した。さらに、アルバム制作の舞台裏に迫るドキュメンタリー『BTS: The Return』も3月27日より配信中。カムバックの熱気は世界規模で高まっている。
2位は、3月19日より独占先行配信がスタートした『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が初登場。1986年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載を開始して以来、世界中で絶大な人気を誇る荒木飛呂彦による『ジョジョの奇妙な冒険』。過去のアニメシリーズを手がけたスタッフが集結し、最強の布陣で挑んだ本作は、19世紀末のアメリカを舞台に、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」を描いた物語。元天才騎手でありながら半身不随となった主人公ジョニィ・ジョースター（CV：坂田将吾）は、優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリ（CV：阿座上洋平）と出会い協力関係を結び、ともに北米大陸を横断する過酷な冒険（レース）に挑む。
3位は、実写版『ONE PIECE』シーズン2。グローバルランキング英語部門では1位をキープしている。モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ）率いる一味が、危険と冒険に満ちた“偉大なる航路（グランドライン）”へと突入する新展開が描かれ、スケールアップした世界観やアクションが好評を博している。さらに、シーズン1も国内8位、グローバル4位にランクインし、改めて人気の高さを示した。
9位には、渡邊圭祐＆瀧本美織W主演で2025年1月期にテレビ東京系で放送された『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』が初登場。原作は、LINE マンガとebookjapanにて配信中の同名webtoon。幼い頃から愛人の子として伊勢財閥一族から虐げられてきた由貴也（渡邊）が、唯一心を許せる愛した妻・絵理香（瀧本）にも裏切られ、兄のもとへ去られたことをきっかけに、自らを捨てた一族への復讐を誓う。物語序盤から怒とうの展開に目が離せない、完全オリジナルの復讐×不倫サスペンス。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（3月16日〜3月22日）
1：BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG（トップ10入り週数：1）
2：スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険（1）
3：ONE PIECE シーズン2（2）
4：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（11）
5：葬送のフリーレン シーズン2（9）
6：再会〜Silent Truth〜（9）
7：地面師たち（21）
8：ONE PIECE シーズン1（7）
9：財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜（1）
10：地獄楽 シーズン2（9）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
3年5ヶ月ぶりに完全体（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人）でパフォーマンスを披露したBTSが、新アルバム『ARIRANG』のリリースを記念して、21日午後8時から韓国・ソウルの歴史的名所、光化門広場で開催したライブイベントを中継。現地には、数十万人のファンが集結しただけでなく、Netflixでも当該期間中に1310万回の視聴を記録した。さらに、アルバム制作の舞台裏に迫るドキュメンタリー『BTS: The Return』も3月27日より配信中。カムバックの熱気は世界規模で高まっている。
3位は、実写版『ONE PIECE』シーズン2。グローバルランキング英語部門では1位をキープしている。モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ）率いる一味が、危険と冒険に満ちた“偉大なる航路（グランドライン）”へと突入する新展開が描かれ、スケールアップした世界観やアクションが好評を博している。さらに、シーズン1も国内8位、グローバル4位にランクインし、改めて人気の高さを示した。
9位には、渡邊圭祐＆瀧本美織W主演で2025年1月期にテレビ東京系で放送された『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』が初登場。原作は、LINE マンガとebookjapanにて配信中の同名webtoon。幼い頃から愛人の子として伊勢財閥一族から虐げられてきた由貴也（渡邊）が、唯一心を許せる愛した妻・絵理香（瀧本）にも裏切られ、兄のもとへ去られたことをきっかけに、自らを捨てた一族への復讐を誓う。物語序盤から怒とうの展開に目が離せない、完全オリジナルの復讐×不倫サスペンス。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（3月16日〜3月22日）
1：BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG（トップ10入り週数：1）
2：スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険（1）
3：ONE PIECE シーズン2（2）
4：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（11）
5：葬送のフリーレン シーズン2（9）
6：再会〜Silent Truth〜（9）
7：地面師たち（21）
8：ONE PIECE シーズン1（7）
9：財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜（1）
10：地獄楽 シーズン2（9）