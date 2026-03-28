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土曜深夜放送のWEST.冠番組「リア突WEST.レボリューション」。3月28日の放送でお届けするのは、中間淳太と茺田崇裕が行く広島ロケ編。地方ロケ回では恒例となりつつあるハシゴ酒企画「三軒目どうする？」に挑むが、スケジュール的な事情のおかげで茺田の演技力？バラエティー力？が試される展開に。

なんとこの日、茺田は人間ドッグを控えていたためお酒がNG。ロケ出発前にスタッフと話し合い「お酒を飲んでいるテイで行こう」と決定したが、なにせ当番組のコンセプトは“リアルに突撃”。その事実を隠したままでOAするわけにはいかないため、VTRの冒頭で事情をリアルに説明する。スタジオでVTRを見て初めてその事実を知った茺田は「言わない約束やったのに…」と苦笑い。中間は「今回は“リアリティーショー”です」と宣言！

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台湾育ちでこのほど自らの名前を冠した台湾ガイドブックの発売も決定した中間が、たまたま居合わせた台湾出身の方と中国語で語らう隣で、一見お酒に見えるソフトドリンクを選んで黙々と飲む茺田。お店の方の「旅サラダ見てるよ！」（※昨年9月からリポーターを務める「朝だ！生です旅サラダ」）の声にテンションを高める茺田。ノンアルコールビールを勢いよく飲み、酔っ払いのごとく「ぷはー！」と声を上げる様子には、スタジオから「ホンモノじゃないから（声が）ちょっと弱め」（小瀧）とツッコミが入る。

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完全にシラフのため、スナックでのカラオケでも「ミュージカルのように」（茺田）歌い上げるなど、酔っ払い演技と素の自分のはざまを行き交った茺田のリアルな姿。WEST.イチの美酒家である中間とのいいコンビネーションでお届けする「三軒目」in広島を週末の夜、お酒片手に一緒にお楽しみください。



【放送情報】

「リア突WEST.レボリューション」

３月28日（土）深夜０時00分～０時25分放送（ABCテレビ 関西ローカル）

放送終了後、TVerにて見逃し配信。