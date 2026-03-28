ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

3月25日（水）に放送された第7話では、元AKB48メンバーの過激なキスシーンをスタジオMC陣がハラハラと見守る場面があった。

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同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

今シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務めている。

◆霜降り明星・せいやも大絶叫…

第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす特別な“宿泊デート”へ。

暫定キングの俳優・ゆうと（奥雄人／28歳）は、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）を指名し、宿泊先のプールサイドで乾杯する。

これまでの恋愛について、「甘えてくる人が多いかも」と語ったまりやに、ゆうとは「甘えていいってことですか？」と身を寄せる。そんなゆうとの仕草に、スタジオの谷は思わず「ワンちゃん系男子」とコメントした。

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その後、「温水じゃないの？」とプールの話を振ったまりやは、いたずらっぽくゆうとを押し、プールへ突き落とす。

しかし、ゆうとがまりやの手を引き、2人は服のままプールへ落下。水中で抱き合いながら唇を重ね、濃厚な“音漏れキス”を交わす。

さらにプールサイドに上がった後も、冷えた体を温め合うように何度も情熱的なキスを繰り返す2人。この過激なキスシーンに、せいやは「うわうわうわ」と大絶叫するなど、スタジオMC陣もハラハラと見守る展開となっていた。