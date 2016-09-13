永尾まりやは日本のタレント、モデル、女優。AKB48の元メンバー。1994年3月10日生まれ、神奈川県出身。
元AKB48メンバーの過激なキスシーンをスタジオMC陣が見守る場面があった
テレ朝POST
相手は「最盛期には売上1億円を突破するほど超人気のホスト」だったという
文春オンライン
周囲が羨む美男美女カップルだったが、最近破局したようだと2人の友人
初の本人企画による写真集で、過去最大の露出度とインパクトで迫る一冊
オリコンニュース
「月100万円でキス5回は？」などと、ウソの愛人契約をしつこくオファー
ABEMA TIMES
AKB時代、総選挙は最高でも35位などとあまりパッとしなかった永尾まりや
デイリー新潮
「『恋愛禁止じゃないんでしょ？』って色んな方から誘いは来ました」と告白
モデルプレス
3パターンのうち通常版の表紙は、腕でバストトップを隠したセミヌード姿
ナリナリドットコム
「AKBの中でも研究生っていう立場で、髪型も上の人に決められる」と回想
小嶋陽菜より先の卒業となった背景には、メンバーとの口げんかもあるという
東スポWEB
ロングヘアを顎のラインまでカットし、ファンからは絶賛の声が寄せられた