『晩餐ブルース Special』井之脇海＆金子大地＆草川拓弥、“亀1匹”を交えてルームシェア開始 28日放送【あらすじ】
テレビ東京は28日午後4時から『晩餐ブルース Special』を放送する。1月クールで放送された連続ドラマのスペシャル放送が決まり、連ドラでW主演を務めた井之脇海、金子大地に加え、草川拓弥、穂志もえか、石田卓也、渡辺哲が続投する。
【場面写真】めっちゃ仲良し！3人でルームシェアする井之脇海＆金子大地＆草川拓弥
本作は、ドラマディレクターとして日々忙殺されながらテレビ局で働く田窪優太（井之脇）、料理人という夢を叶えたものの退職しニート生活を送る佐藤耕助（金子）、そして離婚したての蒔田葵（草川）の旧友3人が再会し、ただ一緒に晩ご飯を食べるだけの晩餐活動（略して晩活）を通して、それぞれが立ち止まり回復していく心あたたまるグルメドラマ。
スペシャルでは、連ドラでそれぞれの躓きと向き合い、新たな一歩を踏み出した男たちの1年後を描く。優太、耕助、葵の3人がシェアハウス生活を始めるところからスタート。今作からの登場となる耕助の父親・佐藤弘を演じるのは菅原大吉。前作で深くは触れられなかった耕助の過去が明らかとなる。
ただ一緒に晩ご飯を食べる晩活を始めて1年。晩活を通して自分らしさを取り戻した田窪と佐藤は、旧友の蒔田葵の提案で、亀1匹を交えたルームシェアを開始。半年間の休職を経て職場復帰した優太はチーフ監督に抜てきされ喜ぶが、理想のリーダー像に近づこうと努力する中で、少しずつ空回る。一方、食堂店主として歩み始めた耕助は、疎遠だった父・弘からの突然の連絡に困惑。新たな壁に直面する二人が晩活を通して、それぞれの答えにたどり着く。
【場面写真】めっちゃ仲良し！3人でルームシェアする井之脇海＆金子大地＆草川拓弥
本作は、ドラマディレクターとして日々忙殺されながらテレビ局で働く田窪優太（井之脇）、料理人という夢を叶えたものの退職しニート生活を送る佐藤耕助（金子）、そして離婚したての蒔田葵（草川）の旧友3人が再会し、ただ一緒に晩ご飯を食べるだけの晩餐活動（略して晩活）を通して、それぞれが立ち止まり回復していく心あたたまるグルメドラマ。
ただ一緒に晩ご飯を食べる晩活を始めて1年。晩活を通して自分らしさを取り戻した田窪と佐藤は、旧友の蒔田葵の提案で、亀1匹を交えたルームシェアを開始。半年間の休職を経て職場復帰した優太はチーフ監督に抜てきされ喜ぶが、理想のリーダー像に近づこうと努力する中で、少しずつ空回る。一方、食堂店主として歩み始めた耕助は、疎遠だった父・弘からの突然の連絡に困惑。新たな壁に直面する二人が晩活を通して、それぞれの答えにたどり着く。