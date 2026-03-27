THE BLUE HEARTSの名曲「青空」をきゃないがカバー！“リバイバル”音楽プロジェクト『Newtro』第50弾公開

日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第50弾となる最新作「『青空』× きゃない」が公開された。

■原曲「青空」はTHE BLUE HEARTSが1989年に発表した代表曲のひとつ

原曲「青空」は、THE BLUE HEARTSが1989年に発表した代表曲のひとつ。シンプルで力強いバンドサウンドと、まっすぐな言葉で綴られる歌詞によって、日本のロック史を語るうえで欠かせない楽曲として知られている。

自由や希望、そして個人の感情をストレートな言葉で描いたこの楽曲は、世代を越えて多くのリスナーの心に響き続け、現在もライブやカバーを通して歌い継がれており、ロックが持つ衝動と解放感を象徴する一曲として、日本の音楽シーンに強い影響を与えてきた。

■ アレンジは鹿3が担当

ボーカルを務めるのは、シンガーソングライター きゃない。そしてアレンジを手掛けたのは、プロデューサー 鹿3。

原曲へのリスペクトを軸に、鹿3が音像やサウンドの質感を現代的に整え、ロックのエネルギーを現在のリスナーに届く形へと再構築。

シンプルで力強いサウンドのなかに、きゃないの飾らない歌声が重なることで、原曲の持つ“明るさのなかにある感情”が、より輪郭を持って浮かび上がる。

本作のMVでは、広がる青空と都市の風景を背景に、空へと舞う鳥や光のモチーフを通して、楽曲が持つ解放感を描いている。

どこまでも続く空と、そこに重なる視線。その象徴的なビジュアルが、「青空」という楽曲の持つ希望や自由を静かに、それでいて確かに映し出す。イラストは新水が手掛けた。

■「『青空』× きゃない / Newtro」MV

■【画像】「青空」×Newtro キービジュアル

■関連リンク

『Newtro』OFFICIAL YouTube

Newtro OFFICIAL X

https://twitter.com/Newtro_Japan

Newtro OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/newtro_japan/

きゃない OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kyanai_music/

きゃない OFFICIAL TikTok