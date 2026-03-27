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ポイ活投資チャンネルが「三井住友カード×SBI証券 クレカ積立 Olive預金残高で最大＋０．５％還元」と題した動画を公開。三井住友カードがSBI証券とのクレカ積立において、新たに「Olive限定上乗せプラン」を開始することを解説した。このプランは、2026年5月の買付分から、Oliveアカウントの預金残高に応じてクレカ積立のポイント付与率が最大で0.5%上乗せされるというものだ。



新プランは、2026年4月10日の積立設定締切分（2026年5月買付分）以降に開始される。特典内容は、Olive契約口座（円普通預金口座）の残高に応じて、クレカ積立の通常のポイント付与率が最大0.5%アップするという仕組み。対象カードはOliveフレキシブルペイだけでなく、三井住友カード ゴールド（NL）など、Olive契約者であれば他のカードでの積立も対象となる。



ポイントアップ率は、毎月8日時点のOlive普通預金残高によって判定される。具体的なアップ率は以下の通り。

・100万円以上：+0.10%

・200万円以上：+0.20%

・300万円以上：+0.30%

・400万円以上：+0.40%

・500万円以上：+0.50%



動画では、この仕組みを最大限に活用する方法として、「毎月8日のみOlive預金残高を増やしてクレカ還元率アップしよう」という戦略を提示。判定日である毎月8日の1日間だけ口座に資金を移動させることで、年間を通してみた場合の実質的な還元率は3.7%にもなると試算。年間を通じて資金を預けっぱなしにする場合の還元率0.1%と比較し、はるかに効率的であると説明した。



この新プランは2026年5月買付分から適用される。ポイ活投資チャンネルは、この「1日だけ資金を移動させる」手法が実際に有効か検証する予定であり、結果はYouTubeメンバーシップ会員向けに速報で紹介するとしている。詳細は三井住友カードの公式サイトで確認できる。