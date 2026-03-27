宝島社から、Nintendo Switch用ゲームソフト『あつまれ どうぶつの森』のブランドムック4種が3月31日に発売されることが発表された。

【画像あり】まめきち＆つぶきちの刺繍や喫茶ハトの巣デザインをチェック

ラインナップはポーチ2種と真空断熱タンブラー2種の計4種。

ポーチは2形状での展開となる。『あつまれ どうぶつの森』の葉っぱ柄キルティングをあしらった春色カラーのポーチには、まめきち＆つぶきちの刺しゅうが施されている。180度に大きく開く大容量ポーチ（縦11.5×横21×マチ10cm）と、日常使いしやすいスクエア型のデイリーポーチ（縦13.5×横15×マチ5cm）で、それぞれ形・色違いのデザインとなっている。

真空断熱タンブラーは2種展開される。

さくらシーズンにあわせた“さくらver.”は、キャラクターたちがぐるりと一周描かれたデザインで、さくらシーズンが誕生日の住民も描かれている。

もう1種の“喫茶ハトの巣ver.”は、2023年の初登場から好評を得ているデザインの再登場となる。タンブラーはいずれも容量450mL（適正容量380mL）、高さ12×飲み口直径8.5cmのサイズだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）