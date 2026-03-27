リトルミイと華やかなフラワーアート！スケーター『ムーミン』ランチグッズシリーズ
さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から『ムーミン』デザインのランチグッズが登場。
毎日のランチタイムを彩る「リトルミイ」と花のモチーフを取り入れたお弁当箱やタンブラーなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた新シリーズ「フラワーデザイン」が展開されます☆
スケーター『ムーミン』ランチグッズシリーズ「リトルミイ」フラワーデザイン
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など
スケーターから、『ムーミン』作品に登場する「リトルミイ」とフラワーモチーフをあしらった新しいランチグッズシリーズがラインナップ。
毎日の食事やお出かけの時間を、より豊かで快適なものにするための多彩なグッズが展開されています。
今回発売される「フラワーデザイン」シリーズに使用されているのは、ムーミン谷の人気キャラクター「リトルミイ」とフラワーモチーフ。
世代を問わず使いやすい落ち着いたパステルカラーで統一されているのもポイントです☆
PFLB6 ふわっと弁当箱 リトルミイ フラワー
価格：1,760円(税込)
容量：約530ml
サイズ：約186×108×62mm
POS：4973307736582
ドーム型のフタで、ご飯やおかずが潰れにくいふわっと弁当箱。
ふんわりと盛り付けた状態を美しく保つことができます。
YZW3 タイトランチボックス2段 リトルミイ フラワー
価格：1,980円(税込)
容量：上 300ml／下 300ml
サイズ：176×83×80mm
付属品：ハシ15.0cm
POS：4973307736599
持ち帰りや収納の負担を軽減してくれるタイトランチボックス2段。
食後に上段を下段に収納してコンパクトにまとまる構造になっています。
OS1 折りたたみサンドイッチケース リトルミイ フラワー
価格：935円(税込)
サイズ（組み立て時）：約160×110×70mm
POS：4973307736605
折りたたみサンドイッチケースは、持ち運びの際にかさばらないランチグッズ。
使用後に平らに折りたためる構造になっているのが嬉しいポイントです。
KONC2 おにぎりケース リトルミイ フラワー
価格：1,210円(税込)
サイズ：約117✕110✕87mm
POS：4973307736704
反面ずつに異なるアート使用されたおにぎりケース。
おにぎりが潰れるのを防ぐ専用設計になっているため、手軽に安心して持ち運ぶことができます。
ONC1P おにぎりケース リトルミイ フラワー
価格：605円(税込)
サイズ：108×100×40mm
POS：4973307736612
おにぎりの形を崩さず、持ち運びに便利なおにぎりケース。
市販のおにぎりがそのまま丸ごと入ります。
SIH3ST ストロー付タンブラー320ml3個セット リトルミイ フラワー
価格：1,155円(税込)
容量：320ml
サイズ：約90×106mm
ストローサイズ約6mm
POS：4973307736629
自宅でのパーティーやアウトドアなどに便利な、ストロー付のタンブラー。
スタッキング可能な形状で、限られたスペースでもすっきりと収納できます。
KS31 スタッキングコップ 3Pセット リトルミイ フラワー
価格：1,100円(税込)
容量：220ml
サイズ：82×104×63mm
POS：4973307736636
持ち手が付いて使いやすい、行楽などのレジャーに便利なコップ3個セット。
落としても割れにくい素材が使用されているため、お子様の食器としてもおすすめです。
「リトルミイ」とお花のモチーフがかわいい、お弁当箱やタンブラーなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた新シリーズ。
スケーターから発売されている『ムーミン』ランチグッズの新シリーズ「フラワーデザイン」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店などで販売中です。
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