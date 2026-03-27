さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から『ムーミン』デザインのランチグッズが登場。

毎日のランチタイムを彩る「リトルミイ」と花のモチーフを取り入れたお弁当箱やタンブラーなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた新シリーズ「フラワーデザイン」が展開されます☆

スケーター『ムーミン』ランチグッズシリーズ「リトルミイ」フラワーデザイン

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、『ムーミン』作品に登場する「リトルミイ」とフラワーモチーフをあしらった新しいランチグッズシリーズがラインナップ。

毎日の食事やお出かけの時間を、より豊かで快適なものにするための多彩なグッズが展開されています。

今回発売される「フラワーデザイン」シリーズに使用されているのは、ムーミン谷の人気キャラクター「リトルミイ」とフラワーモチーフ。

世代を問わず使いやすい落ち着いたパステルカラーで統一されているのもポイントです☆

PFLB6 ふわっと弁当箱 リトルミイ フラワー

価格：1,760円(税込)

容量：約530ml

サイズ：約186×108×62mm

POS：4973307736582

ドーム型のフタで、ご飯やおかずが潰れにくいふわっと弁当箱。

ふんわりと盛り付けた状態を美しく保つことができます。

YZW3 タイトランチボックス2段 リトルミイ フラワー

価格：1,980円(税込)

容量：上 300ml／下 300ml

サイズ：176×83×80mm

付属品：ハシ15.0cm

POS：4973307736599

持ち帰りや収納の負担を軽減してくれるタイトランチボックス2段。

食後に上段を下段に収納してコンパクトにまとまる構造になっています。

OS1 折りたたみサンドイッチケース リトルミイ フラワー

価格：935円(税込)

サイズ（組み立て時）：約160×110×70mm

POS：4973307736605

折りたたみサンドイッチケースは、持ち運びの際にかさばらないランチグッズ。

使用後に平らに折りたためる構造になっているのが嬉しいポイントです。

KONC2 おにぎりケース リトルミイ フラワー

価格：1,210円(税込)

サイズ：約117✕110✕87mm

POS：4973307736704

反面ずつに異なるアート使用されたおにぎりケース。

おにぎりが潰れるのを防ぐ専用設計になっているため、手軽に安心して持ち運ぶことができます。

ONC1P おにぎりケース リトルミイ フラワー

価格：605円(税込)

サイズ：108×100×40mm

POS：4973307736612

おにぎりの形を崩さず、持ち運びに便利なおにぎりケース。

市販のおにぎりがそのまま丸ごと入ります。

SIH3ST ストロー付タンブラー320ml3個セット リトルミイ フラワー

価格：1,155円(税込)

容量：320ml

サイズ：約90×106mm

ストローサイズ約6mm

POS：4973307736629

自宅でのパーティーやアウトドアなどに便利な、ストロー付のタンブラー。

スタッキング可能な形状で、限られたスペースでもすっきりと収納できます。

KS31 スタッキングコップ 3Pセット リトルミイ フラワー

価格：1,100円(税込)

容量：220ml

サイズ：82×104×63mm

POS：4973307736636

持ち手が付いて使いやすい、行楽などのレジャーに便利なコップ3個セット。

落としても割れにくい素材が使用されているため、お子様の食器としてもおすすめです。

「リトルミイ」とお花のモチーフがかわいい、お弁当箱やタンブラーなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた新シリーズ。

スケーターから発売されている『ムーミン』ランチグッズの新シリーズ「フラワーデザイン」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店などで販売中です。

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