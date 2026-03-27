ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、4月1日から、ロールパン各種を新価格で発売します。さらに、「大盛ぶっかけ」シリーズの「冷しうどん」「冷しそば」「冷し素麺」「冷し中華」を各322円（以下、税込み）で販売します。

【えっ？】このボリュームで322円はヤバイ！ 「大盛ぶっかけ」麺シリーズ4種も見る！

ローソンストア100は、環境の変化により出費や慌ただしさが増す4月の新生活シーズンに合わせて、日常の食卓に欠かせない定番の「バターロール 5個入」「マーガリン入りバターロール 5個入」「レーズンロール 5個入」の3種を各127円で販売。

さらに、4月8日に、北海道産の牛乳を使用したカスタードクリームと濃厚なミルクホイップを包んだ2層仕立てのクリームパン「魅惑のクリームパン」、シャキシャキとした食感のりんごダイスを包み、アイシングをかけて焼き上げた「スイートりんごパン」（ともに127円）、「かしわ餅つぶあん2個入」「かしわ餅こしあん2個入」「二色かしわ餅こしあん・よもぎ粒あん2個入」（いずれも149円）を新発売します。