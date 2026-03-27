すでに車を1台所有しており、住宅ローンもあります。年収400万円で軽自動車をもう1台持つのは厳しいでしょうか？

年収400万円で車を2台持つと家計はどうなる？

年収400万円の家庭の場合、手取り収入はおおよそ300万円前後になるケースが多く、月の手取りは25万円程度と考えられます。ここから住宅ローン、食費、光熱費、通信費、保険料などを支払うと、自由に使えるお金はそれほど多くありません。

すでに車を1台所有している場合、ガソリン代や保険料、車検費用などが家計に継続的にかかっています。そこにもう1台追加すると固定費が増えるため、住宅ローンの返済額や貯蓄状況によっては家計の余裕が少なくなる可能性があります。つまり年収400万円でも車2台の所有は不可能ではありませんが、家計全体の支出バランスを慎重に考える必要があります。



軽自動車をもう1台持つ場合にかかる主な費用

軽自動車は普通車より維持費が安いといわれますが、それでも年間で見ると一定のコストが発生します。主な費用としては軽自動車税、自動車保険、ガソリン代、車検費用、メンテナンス費などがあります。

例えば軽自動車税は年間1万円程度ですが、自動車保険は条件によって年間5万～8万円ほどになることもあります。

さらにガソリン代やオイル交換などの維持費を含めると、軽自動車1台でも年間15万～30万円程度かかるケースも珍しくありません。購入費用やローンがある場合はさらに支出が増えるため、家計にどれくらい影響するのか事前に試算しておくことが大切です。



無理なく2台目を持つために確認したいポイント

軽自動車を2台持つかどうかを判断する際は、単に収入だけでなく家計全体のバランスを見ることが重要です。特に住宅ローンの返済額が手取り収入の25％以上になっている場合は、固定費が増えることで家計が圧迫される可能性があります。また教育費や将来の貯蓄を確保できるかも大きなポイントです。

一方で、通勤や送迎など生活上どうしても車が必要な地域では、2台目が生活の利便性を大きく高めることもあります。その場合は中古車を検討する、保険を見直すなど、維持費を抑える工夫をすることで負担を軽減できるでしょう。



車2台目は家計全体で判断を

年収400万円で住宅ローンがある家庭でも、軽自動車を2台所有すること自体は不可能ではありません。ただし車1台でも年間数十万円の維持費がかかるため、固定費が増えることで家計の余裕が小さくなる可能性があります。

重要なのは、住宅ローンや生活費、将来の貯蓄を含めた家計全体のバランスを確認することです。事前に年間コストを試算し、無理のない範囲で判断することが安心して車を所有するポイントといえるでしょう。



出典

株式会社トータス セカンドカーの所有と利用実態に関する調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー