今回は、夫に家出を告げると、ありえない言葉が返ってきたエピソードを紹介します。

「今から家出させてもらいます」と伝えると…

「もともとモラハラっぽかった夫ですが、子どもが生まれてから、その性質がひどくなりました。夫は育児も家事もしないのに、『メシを手抜きすぎだろ？』『主婦のくせに家事もまともにできないなんて』と偉そうに言ってきます。

そんな夫にこれまで我慢してきましたが、あるとき子どもが体調を崩し、看病が大変でご飯が作れず、夕食にスーパーで買ったお弁当を出したら、夫はものすごい勢いで怒鳴ってきました。

その翌日、子どもの体調が無事に回復しました。夫にこれ以上耐えられなくなった私は、『今から家出させてもらいます』と伝え、子どもと家を出ようとしました。

すると夫は『旦那を置いて遊びに行くなんて、どういうつもりだよ』『どうせならジュース買ってきて？』と言ってきたんです。しばらく家に帰るつもりはないのに、私がただ買い物のためだけに家を出るのだと思っている夫に、あきれて言葉が出ませんでした」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年2月）

▽ この女性は夫と離婚したいのが本音だそうですが、まだ子どもが小さく仕事をしていないために、ためらっているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。