岡崎体育が、今年5月18日に迎えるメジャーデビュー10周年の節目へむけ新アーティスト写真を公開。さらにインディーズ・ベスト盤『盆地テクノ』のリリースと国内外Zeppツアーの開催を発表した。

まず、新アーティスト写真は約3年ぶりの更新となる。自身が観光大使を務める地元宇治市が誇る世界遺産、平等院で特別に許可を得て撮影。平等院でアーティスト写真が撮影されるのは史上初。

そしてメジャーデビュー10周年を記念し、デビュー前に寡少販売されていた6枚の自主制作盤から、本人選曲の全24曲をリマスタリングして収録した、“ベスト盤なのにすべて未発表曲”というインディーズ・ベスト盤『盆地テクノ』のリリースが決定した。当時の空気を真空パッケージしたかのような、初期衝動あふれる“盆地テクノ”のコアが詰まった岡崎体育の原点を感じられる作品となっている。

本作品は自身の誕生日である7月3日（金）に配信、8月5日（水）にパッケージとして発売される。なおリリースに先駆け、各界の著名人24名に各収録曲の感想コメントを公開していく【『盆地テクノ』一足先に聞いてみた】企画がスタート。毎週月曜日と木曜日に各SNSにて1曲ずつ公開されるとのこと。

さらにメジャーデビュー10周年に因んだ＜Zepp10連単総流し＞の開催も決定。『盆地テクノ』パッケージ発売日の8月5日（水）Zepp Shinjuku(TOKYO)を皮切りに、国内全ZeppにZepp New Taipeiを加えた全10会場で行われる。

また、メジャーデビュー10周年記念特別サイトも開設されており、岡崎体育の10周年の活動詳細はこの特別サイトにて順次公開される。

■インディーズ・ベスト盤『盆地テクノ』

2026年7月3日（金）各ストリーミングサービスにて配信

2026年8月5日（水）CDパッケージ発売

※自主制作した6枚のアルバムより岡崎体育が選曲した計24曲をリマスタリングして収録。

■＜岡崎体育 10th Anniversary Tour “Zepp10連単総流し”＞

2026年

08月05日（水） 18:00 19:00 東京：Zepp Shinjuku(TOKYO) ＜OT王冠＞

08月11日（火・祝） 16:00 17:00 大阪：Zepp Namba ＜KBSサマーダッシュ＞

08月29日（土） 16:00 17:00 東京：Zepp DiverCity(TOKYO) ＜クソワロタ共和国杯＞

09月17日（木） 18:00 19:00 神奈川：KT Zepp Yokohama ＜横浜37歳S＞

09月20日（日） 16:00 17:00 北海道：Zepp Sapporo ＜ウエスチャンピオンシップ＞

09月26日（土） 16:00 17:00 大阪：Zepp Osaka Bayside ＜清水大賞典＞

09月27日（日） 16:00 17:00 愛知 Zepp Nagoya ＜富岡記念＞

10月04日（日） 16:00 17:00 福岡 Zepp Fukuoka ＜キョードー西日本杯＞

10月18日（日） 16:00 17:00 東京 Zepp Haneda(TOKYO) ＜羽田ハイジャンプ＞

10月24日（土) 未定 未定 台湾 Zepp New Taipei ＜台北水啦賞＞ ＜Ticket＞

・Wallets（ファンクラブ）会員先行

2026年03月26日(木)20:00〜4月5日(日) 23:59

※おひとり様１公演につき4枚まで

※FC会員お土産引換券付

・オフィシャル先行

https://w.pia.jp/t/okazakitaiiku10th/

2026年3月28日(土) 12:00〜4月12日(日) 23:59

※おひとり様１公演につき ＜スタンディング＞12枚まで ＜指定席＞4枚まで