「今日好き」けんみあカップル、ステージ上で正面ハグ【青春祭2026】
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた中村健太朗（けんたろう）と藤田みあが26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ステージ上で正面ハグ
フィナーレに手を繋いで登場した2人は、ステージ真ん中で顔を見合ってハグをした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「夏休み編2024」でカップル成立となった。
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル、ステージ上で正面ハグ
◆「今日好き」けんみあカップル、ステージ上でハグ
フィナーレに手を繋いで登場した2人は、ステージ真ん中で顔を見合ってハグをした。
◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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