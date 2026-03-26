今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第124回（2026年3月26日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ヘブンの人生は日本人に寄生されただけだったのか

あと1回なのだ。あと1回を前にしたプレ最終回。けっこう大事な回だと思うが、主人公トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）は、くよくよ後悔ばかり。ヘブン（トミー・バストウ）にはもっといい別の人生があったのではないかと。

ここでは第124回を振り返ると同時に、過去の朝ドラの最終回直前回はどうだったか、これまでのレビューアーカイブから振り返ってみたい。

まずは第124回。

ヘブンと勘右衛門（小日向文世）の遺影にゆで卵が供えてある。毎朝の行事。でもそこにトキはいない。まだひとり部屋で休んでいるのだ。

主題歌が終わると、トキがようやく起きてくる。ひとりだけ寝坊してしまったことを気にするが、家族はみな、彼女をいたわる。

そこに丈（杉田雷麟）が来ていて、ヘブンの講義を記録していたものにヘブンの思い出を足して回顧録としてイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）に送ったらどうかと提案する。

そこに「ひと言でいいですので、おトキさんからも何かいただけたら」と丈。書けなくても、「話してくだされば私が書き留めます」と歩み寄るが、トキはできないと拒む。

ヘブンの人生を台無しにしてしまった。人生の最後に最も売れない幼稚な本を書かせ、最低の人生にしてしまったと悔やむトキに、家族は、いろいろないいことがあったではないかと思い出させようとする。

そこで司之介（岡部たかし）が持ち出す話は、ことごとくトキの傷に塩を塗るようなものばかり。

怪談で出会ったふたり。その怪談が海外では幼稚と軽視されてしまった。

借金返済して洋食パーティー。松野家がヘブンに頼っただけ。

まるで、トキや松野家がヘブンに寄生しただけではないかと一部の視聴者がドラマに感じていたことが認められてしまったようだ。

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