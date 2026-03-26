「ほらサナエ。今すぐイランへ飛んで、床に額なすりつけて…」早大名誉教授の投稿に批判殺到。軽率な発言が生み出されてしまう“根本的な原因”とは
近頃のSNSではインテリの炎上が目立ちます。彼らの言葉はなぜ反感を買うのでしょうか？
◆早大名誉教授の投稿に批判が殺到
問題となっているのは、早稲田大学名誉教授で社会学者の有馬哲夫氏によるXでの投稿です。イラン政府が日本の船舶のホルムズ海峡通過を認める用意があると発表したことに触れ、＜ほらサナエ。今すぐイランへ飛んで、床に額なすりつけて、これまでの非礼を詫びて、日本のタンカーを通すようお願いしろ＞と、高市首相を煽ったところ、ネット上で激しく批判されているのです。
“これが学者の書く事か？”とか“学者の言葉とは思えないほど下品”といったコメントの他に、早稲田大学のブランドや名誉にも関わると懸念する声も見受けられます。
◆権威ある肩書きと「感情の暴走」が生むギャップ
当然、政権に対する批判的な意見をなくしてはいけません。しかしながら、有馬氏の言葉は、冷静な批判を超えて感情が暴走してしまっています。政治思想や党派の違いを理由に、高市首相個人への人格攻撃を目的にした言葉の使い方だからです。
匿名の素人による投稿だったら、ここまで問題にはならなかったでしょう。しかし、有馬氏は高い社会的地位にある公的な人物です。華麗な肩書きと発せられた言葉との間には、にわかには信じがたいギャップがあります。
だからこそ、ここまでの拒否反応が示されたのだと思います。
有馬氏は何を間違ってしまったのでしょうか？
まず、この文言やフレージングを当人が面白いと評価している点が滑稽です。「床に額なすりつけて」とは、土下座のことです。そこには、“俺の嫌いな高市は対応を間違えた。この失点を取り返すためには、最大の屈辱を強いられても彼女は文句を言えまい”という、単純な公式しか存在しません。
◆言葉の端々ににじみ出る「してやったり感」の浅ましさ
この“してやったり”感が、言葉の端々からにじみ出ている。高市総理を叩ける機会を、ヨダレをたらして待ち構えていた様子が、一言一句にあらわれている。その浅ましさ、恥ずかしさが、痛いのです。
人間ですから、好き嫌いや考え方の違いがあるのは当たり前です。けれども、その当たり前に甘える形で、相手を奈落の底に叩き落とす表面的な言葉を嬉々としてつづってしまう。ただし、そこにあるのは、有馬氏と高市総理の対立関係だけであり、第三者の目という緊張が欠けています。
そこに無自覚であるという点で、有馬氏は間違ってしまったのです。
そこで次の問題です。なぜ客観性を欠いた品のない言葉を使うことに無自覚でいられるのでしょうか？
それは、正しい側にいるのは常に自分である、という無根拠な前提を信じているからです。
◆「正義は悪に何を言ってもいい」というナイーブな確信
今回の有馬氏の一件から、京都精華大学准教授の白井聡氏による、ユーミン罵倒発言を思い出しました。
2020年8月28日に、病気を理由に辞意を表明した安倍晋三総理（当時）について、松任谷由実が自身のラジオ番組で「見ていて泣いちゃった。切なくて」と語ったことに対して、白井氏は自身のXでこう投稿したのです。
＜荒井由実のまま夭折すべきだったね。本当に、醜態をさらすより、早く死んだほうがいい＞
当然ながら、大炎上し、白井氏は投稿を削除することになりました。
有馬氏の「床に額なすりつけて」と白井氏の「早く死んだほうがいい」は、驚くほど似ています。それは、普通の感覚なら他人に対して軽々しく使えない言葉を、並々ならぬ確信をもって使用している点です。
それを可能にしているものが、正義は悪に対して何を言ってもかまわないというナイーブさなのです。
◆エコーチェンバーが育む「インテリ・ヒーロー」の末路
さらに、彼らは正義と悪の間に上下関係を見ている傾向があります。“理性的で賢い私たち”（正義）と、“無教養で乱暴なあいつら”（悪）という図式ですね。
戦隊モノみたいに素朴な勧善懲悪のストーリーの中で、有馬氏や白井氏が何か発言するとフォロワーが熱狂する。有馬氏や白井氏はヒーローのような存在になります。すると、そのように評価されるという報酬を求め続けるようになってしまいます。
このようにエコーチェンバーが増幅を繰り返しては、「床に額なすりつけて」や「早く死んだほうがいい」という軽率な発言を生み出す土壌が出来上がってしまうのです。
その意味では、有馬哲夫氏はSNSの被害者なのでしょう。しかし、当人は気付いている気配すらない。
その事実が、さらに哀しみを誘うのです。
文／石黒隆之
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。X: @TakayukiIshigu4
◆早大名誉教授の投稿に批判が殺到
問題となっているのは、早稲田大学名誉教授で社会学者の有馬哲夫氏によるXでの投稿です。イラン政府が日本の船舶のホルムズ海峡通過を認める用意があると発表したことに触れ、＜ほらサナエ。今すぐイランへ飛んで、床に額なすりつけて、これまでの非礼を詫びて、日本のタンカーを通すようお願いしろ＞と、高市首相を煽ったところ、ネット上で激しく批判されているのです。
◆権威ある肩書きと「感情の暴走」が生むギャップ
当然、政権に対する批判的な意見をなくしてはいけません。しかしながら、有馬氏の言葉は、冷静な批判を超えて感情が暴走してしまっています。政治思想や党派の違いを理由に、高市首相個人への人格攻撃を目的にした言葉の使い方だからです。
匿名の素人による投稿だったら、ここまで問題にはならなかったでしょう。しかし、有馬氏は高い社会的地位にある公的な人物です。華麗な肩書きと発せられた言葉との間には、にわかには信じがたいギャップがあります。
だからこそ、ここまでの拒否反応が示されたのだと思います。
有馬氏は何を間違ってしまったのでしょうか？
まず、この文言やフレージングを当人が面白いと評価している点が滑稽です。「床に額なすりつけて」とは、土下座のことです。そこには、“俺の嫌いな高市は対応を間違えた。この失点を取り返すためには、最大の屈辱を強いられても彼女は文句を言えまい”という、単純な公式しか存在しません。
◆言葉の端々ににじみ出る「してやったり感」の浅ましさ
この“してやったり”感が、言葉の端々からにじみ出ている。高市総理を叩ける機会を、ヨダレをたらして待ち構えていた様子が、一言一句にあらわれている。その浅ましさ、恥ずかしさが、痛いのです。
人間ですから、好き嫌いや考え方の違いがあるのは当たり前です。けれども、その当たり前に甘える形で、相手を奈落の底に叩き落とす表面的な言葉を嬉々としてつづってしまう。ただし、そこにあるのは、有馬氏と高市総理の対立関係だけであり、第三者の目という緊張が欠けています。
そこに無自覚であるという点で、有馬氏は間違ってしまったのです。
そこで次の問題です。なぜ客観性を欠いた品のない言葉を使うことに無自覚でいられるのでしょうか？
それは、正しい側にいるのは常に自分である、という無根拠な前提を信じているからです。
◆「正義は悪に何を言ってもいい」というナイーブな確信
今回の有馬氏の一件から、京都精華大学准教授の白井聡氏による、ユーミン罵倒発言を思い出しました。
2020年8月28日に、病気を理由に辞意を表明した安倍晋三総理（当時）について、松任谷由実が自身のラジオ番組で「見ていて泣いちゃった。切なくて」と語ったことに対して、白井氏は自身のXでこう投稿したのです。
＜荒井由実のまま夭折すべきだったね。本当に、醜態をさらすより、早く死んだほうがいい＞
当然ながら、大炎上し、白井氏は投稿を削除することになりました。
有馬氏の「床に額なすりつけて」と白井氏の「早く死んだほうがいい」は、驚くほど似ています。それは、普通の感覚なら他人に対して軽々しく使えない言葉を、並々ならぬ確信をもって使用している点です。
それを可能にしているものが、正義は悪に対して何を言ってもかまわないというナイーブさなのです。
◆エコーチェンバーが育む「インテリ・ヒーロー」の末路
さらに、彼らは正義と悪の間に上下関係を見ている傾向があります。“理性的で賢い私たち”（正義）と、“無教養で乱暴なあいつら”（悪）という図式ですね。
戦隊モノみたいに素朴な勧善懲悪のストーリーの中で、有馬氏や白井氏が何か発言するとフォロワーが熱狂する。有馬氏や白井氏はヒーローのような存在になります。すると、そのように評価されるという報酬を求め続けるようになってしまいます。
このようにエコーチェンバーが増幅を繰り返しては、「床に額なすりつけて」や「早く死んだほうがいい」という軽率な発言を生み出す土壌が出来上がってしまうのです。
その意味では、有馬哲夫氏はSNSの被害者なのでしょう。しかし、当人は気付いている気配すらない。
その事実が、さらに哀しみを誘うのです。
文／石黒隆之
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。X: @TakayukiIshigu4