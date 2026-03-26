「握力は一時８キロまで落ちた」左手骨折から復帰も鈴木彩艶が「まだ完治していない」現状を告白【日本代表】

「握力は一時８キロまで落ちた」左手骨折から復帰も鈴木彩艶が「まだ完治していない」現状を告白【日本代表】