「握力は一時８キロまで落ちた」左手骨折から復帰も鈴木彩艶が「まだ完治していない」現状を告白【日本代表】
25年11月のミラン戦で左手中指と舟状骨（手首付近）を骨折したGK鈴木彩艶（パルマ）は４か月のリハビリ期間を経て今年３月13日のトリノ戦で戦列復帰。続くクレモネーゼ戦の出場を経て今回の代表活動に参加したが、「まだ完治していない」と現状を告白した。
復帰後のセリエAでハイパフォーマンスを披露できていないが、それでも本人は至ってポジティブだ。
「痛みと付き合いながらやらないといけない部分があるとはいえ、復帰できたのが一番。結果が伴わなかったところは悔しいですけど、一歩踏み出せた点は大きいです」
GKにとって手の負傷は痛手。今回の骨折で左右の手のバランスが崩れる懸念もあったはずだが、そうした記者の質問に対して鈴木は「それも考えましたが、最悪右手で取れればいい」と笑顔で回答。一時は「８キロまで落ちた」左手の握力も50キロ近くまで回復している（右手は60キロか70キロ）。
手を使えなかった期間は反射神経を磨くトレーニングや足技の向上にも取り組んできた。３月の代表戦（スコットランド戦、イングランド戦）はリハビリの成果を示す場にもなるだろう。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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復帰後のセリエAでハイパフォーマンスを披露できていないが、それでも本人は至ってポジティブだ。
「痛みと付き合いながらやらないといけない部分があるとはいえ、復帰できたのが一番。結果が伴わなかったところは悔しいですけど、一歩踏み出せた点は大きいです」
GKにとって手の負傷は痛手。今回の骨折で左右の手のバランスが崩れる懸念もあったはずだが、そうした記者の質問に対して鈴木は「それも考えましたが、最悪右手で取れればいい」と笑顔で回答。一時は「８キロまで落ちた」左手の握力も50キロ近くまで回復している（右手は60キロか70キロ）。
手を使えなかった期間は反射神経を磨くトレーニングや足技の向上にも取り組んできた。３月の代表戦（スコットランド戦、イングランド戦）はリハビリの成果を示す場にもなるだろう。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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